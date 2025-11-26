Petra iz 'Ljubav na selu' se prije 21 godinu natjecala na Dori: Evo kako je izgledala i što je pjevala

Gledatelji showa 'Ljubav je na selu' i ove godine prate zgode i nezgode farmera i njihovih odabranica, a među kandidatkinjama istaknula se Petra Kosalec.

Neki je se sjećaju i iz 17. sezone showa u kojoj je ljubav tražila na imanju farmera Ivice. No on ju je među prvima poslao kući, a farmer Željko ju je, s obzirom na to da su 'kliknuli' tijekom razgovora', pozvao k sebi. Tako smo je gledali na njegovoj farmi na kojoj joj je pružena druga prilika. Iako njihov odnos na kraju nije prerastao u ljubav, rastali su se u dobrim odnosima, a za njega je tad Petra imala samo riječi hvale.

Foto: RTL

Međutim, to nije prvi put da smo Petru gledali na malim ekranima. Ona je 2004. godine htjela na Eurosong te se natjecala na Dori s baladom 'Ostani' za koju je sama napisala tekst.

Prošla je polufinale u kojem je osvojila peto mjesto te si je tako osigurala prolazak u veliku završnicu. Na pozornici Dore te su se godine našli i Jacques Houdek, Karma, Mladen Grdović, Ivana Kindl i Andrea Šušnjara.

U finalu 14. ožujka 2004. godine završila je na 12. mjestu. Te je godine pobijedio Ivan Mikulić s pjesmom 'Daješ mi krila', koja je na Eurosongu izvedena na engleskom. 'You Are the Only One' osvojila je 12. mjesto u finalu.

Danas se, piše RTL, više ne bavi aktivno pjevanjem. Rođena Zagrepčanka se okušala i u glumačkim vodama te se pojavila u 'Sjenama prošlosti' i 'Metropolitancima'.