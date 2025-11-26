Svestranu Zagrepčanku već drugi put gledamo kako traži partnera u showu, a 2004. smo ju gledali na Dori. Iako je prošla u finale, nije se uspjela izboriti da nas predstavlja na Eurosongu
Petra iz 'Ljubav na selu' se prije 21 godinu natjecala na Dori: Evo kako je izgledala i što je pjevala
Gledatelji showa 'Ljubav je na selu' i ove godine prate zgode i nezgode farmera i njihovih odabranica, a među kandidatkinjama istaknula se Petra Kosalec.
Neki je se sjećaju i iz 17. sezone showa u kojoj je ljubav tražila na imanju farmera Ivice. No on ju je među prvima poslao kući, a farmer Željko ju je, s obzirom na to da su 'kliknuli' tijekom razgovora', pozvao k sebi. Tako smo je gledali na njegovoj farmi na kojoj joj je pružena druga prilika. Iako njihov odnos na kraju nije prerastao u ljubav, rastali su se u dobrim odnosima, a za njega je tad Petra imala samo riječi hvale.
Međutim, to nije prvi put da smo Petru gledali na malim ekranima. Ona je 2004. godine htjela na Eurosong te se natjecala na Dori s baladom 'Ostani' za koju je sama napisala tekst.
Prošla je polufinale u kojem je osvojila peto mjesto te si je tako osigurala prolazak u veliku završnicu. Na pozornici Dore te su se godine našli i Jacques Houdek, Karma, Mladen Grdović, Ivana Kindl i Andrea Šušnjara.
U finalu 14. ožujka 2004. godine završila je na 12. mjestu. Te je godine pobijedio Ivan Mikulić s pjesmom 'Daješ mi krila', koja je na Eurosongu izvedena na engleskom. 'You Are the Only One' osvojila je 12. mjesto u finalu.
Danas se, piše RTL, više ne bavi aktivno pjevanjem. Rođena Zagrepčanka se okušala i u glumačkim vodama te se pojavila u 'Sjenama prošlosti' i 'Metropolitancima'.
