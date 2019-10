Dražen Petrović ljubio Doležal: 'Iz dogovora se rodila ljubav'

Ljubav u načelu nadahnjuje, oslobađa, čini boljima, punijima... No čini se da nije baš uvijek tako. Često nas šokiraju tajne, skrivene ljubavi i romanse poznatih i slavnih. Nisu, kako bismo pomislili, preljubnici, ali postoje “detalji” zbog kojih se zaljubljeni igraju skrivača. Interesi, imidž ili moć... Teško je reći. No to rade i neki koji bi mogli svima lijepo reći: “Ljudi, mi se volimo”. Oni u maniri Jamesa Bonda i sličnih mu špijuna imaju tajne akcije, skrovišta i bježe od znatiželjnika. Samo u 24sata, u svjedočenjima prijatelja i najbližih suradnika, doznajte sve o fatalnim ljubavima poznatih i slavnih koje su protagonisti krili kao zmija noge.

Imala sam tad 22 godine, a u tim godinama kad voliš, stvarno voliš, rekla je Sanja Doležal (56) o jednogodišnjoj strastvenoj ljubavi s Draženom Petrovićem.

Pjevačicu Novih fosila i košarkaša upoznao je glazbeni menadžer Zoran Škugor u zagrebačkom Klubu Šibenčana. S njim su tad bili mama Biserka i tata Jovan. Trebala je to biti dobra marketinška priča. I bila je, ali iznjedrila je i puno više. Sanja je po uputama Zorana Škugora počela odlaziti na Cibonine utakmice, a on na njezine koncerte, pa je prijateljstvo između nje i Dražena ubrzo preraslo u ljubav. Na jednoj od Ciboninih utakmica fotoreporteri su snimali samo nju kako navija za Dražena. Svi su se pitali jesu li Sanja i Dražen zajedno, a kako su se njih dvoje svidjeli jedno drugom, doista su i prohodali te bili u vezi oko godinu dana. Nisu se skrivali od javnosti. Kad su bili slobodni, on od utakmica, a ona od koncerata, šetali su rukom u ruci po Strosmayerovom šetalištu, zagrljeni po Trgu... Zagrepčani su im prilazili, govorili da su divan par, željeli im brak, djecu, sreću... Bili su i česti gosti poznatih zagrebačkih restorana kao i tad kultnog kluba Saloon.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Iako su Fosili punili svaku dvoranu, shvatio sam da hitovi nisu dovoljni za ostanak na vrhu. Trebalo je smisliti nešto atraktivnije čime će se privući novinari, a zatim i čitatelji. Jer, ti čitatelji kupovali su kasete i ulaznice za koncert. Bio je prijedlog da ju marketinški spojimo s nekim bogatim Arapom, ali sam odbio jer to bi bila jednokratna vijest, a trebalo nam je nešto o čemu će se kontinuirano pisati. Predložio sam Dražena i oboje su pristali - rekao je Škugor.

Dražen je Sanjom bio očaran. Baš kao i ona s njim. Oboje su bili mladi, popularni i slobodni. Djevojke su ganjale Petrovića, obožavatelji salijetali Sanju, no te godine njih dvoje živjeli su jedan za drugog. Sanju su tad mnogi prosili no, govorila je, bili su krivi momci. Zapamtila je i mučne situacije. Jedna djevojka, opsjednuta Fosilima, Draženom, Sanjom... nije znala kako iskazati emocije pa je pjevačici probušila gume na automobilu. Obožavatelji nisu ugrozili njihovu vezu jer su oboje bili u žiži popularnosti. S teretom slave znali su se nositi. Razumjeli su se odlično i ljubomori nije bilo mjesta. Ali odvojenost je učinila svoje. Dražen je igrao po svijetu, a Sanja imala i 200 koncerata godišnje. Ona “Daleko od oka, daleko od srca” pokazala se točnom. Emocije su ugasnule, da bi nakon godinu dana vezu priveli kraju. Bilo je to 1986., prisjetio se Škugor. Dražen je i nakon prekida govorio da je Sanja velika umjetnica.

Foto: Privatni album

I dalje su ostali bliski. Kad god bi uhvatili slobodnog vremena, našli bi se na ručku kao prijatelji. Ostali su u dobrim odnosima i jako se poštivali. Šibenčanin je i dalje dolazio na njezine koncerte. Poginuo je u prometnoj nesreći kod gradića Denkendorfa, a u trenutku smrti imao je samo 28 godina.

- Bio je zaista poseban. Strašno sam doživjela njegov odlazak. Još mi je teško pomisliti da ga više nema. Sjećam se našeg posljednjeg susreta na jednom koncertu - rekla je Sanja.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Iako Sanja Dražena nije upoznala s roditeljima, niti je Dražen miljenicu bivše zemlje doveo u rodnu kuću u Šibeniku, Sanja i danas voli sresti njegovu majku. Od upoznavanja u Klubu Šibenčana su, rekla je pjevačica, u dobrim odnosima.

- Bliske smo. Često je vidim i rado zagrlim - kazala je Sanja i dodala da joj je jako draga pjesma Novih fosila “Još te volim” jer je uvijek sjeti na njezinu bivšu ljubav. Draga joj je, rekla je i “Samo mi se javi” jer u pjesmi, rekla je, postoji velika količina sjete koja ju često rasplače.

Foto: Privatna arhiva/pixsell

Pjevačica je pravu ljubav našla s bubnjarom Novih Fosila, Nenadom Šarićem. O bivšim ljubavima voli reći “U životu moraš poljubiti puno žaba da bi došao do princa. Ali to ne znači da je neka ljubav bila kriva. Nema krivih ljubavi!”. S Nenadom je bila u skladnom braku 18 godina, a 22 su bili zajedno. Bili su primjer poštovanja i nježnosti.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: