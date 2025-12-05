HRT neće bojkotirati Eurosong zbog Izraela. Objasnili su i zašto

Nakon što su jučer bojkot Eurosonga najavile Španjolska, Nizozemska, Irska i Slovenija, i to nakon što je odlučeno da će se Izrael i iduće godine natjecati na ovom glazbenom natjecanju, oglasio se i HRT. Kako navodi Jutarnji list, HRT se neće pridružiti zemljama koje su se odlučile povući s Eurosonga.

- HRT će sudjelovati na Eurosongu 2026. u Beču te će ga, kao i do sada, izravno prenositi. Naš stručni žiri, u sastavu eminentnih glazbenika i medijskih stručnjaka, odabrao je 24 finalista među rekordnim brojem prijava na Doru 2026. Podsjećamo na naš ranije komunicirani stav kako podržavamo rješenja temeljena na stavu većine članica EBU-a - navode iz HRT-ovih Komunikacija. Komentirali su i odluku za sada četiri zemlje koje su odlučile da iduće godine ne sudjeluju.

- Svaka televizija članica EBU-a ima legitimno pravo samostalno odlučiti hoće li ili ne sudjelovati na Eurosongu i pod kojim uvjetima - navode.

Iako se očekivalo da će se na sastanku u sjedištu Europske radiodifuzijske unije (EBU) organizirati glasovanje oko sudjelovanja Izraela, to se nije dogodilo, već su članice glasale o uvođenju novih pravila osmišljenih da spriječe vlade i treće strane u neprimjerenom promoviranju pjesama s ciljem što boljeg ishoda glasovanja.