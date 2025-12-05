Četiri države su nakon jučerašnje odluke da će Izrael ponovno sudjelovati na Eurosongu najavile bojkot tog natjecanja. Hrvatska radiotelevizija neće biti među njima te će sudjelovati na Eurosongu 2026.
HRT neće bojkotirati Eurosong zbog Izraela. Objasnili su i zašto
Nakon što su jučer bojkot Eurosonga najavile Španjolska, Nizozemska, Irska i Slovenija, i to nakon što je odlučeno da će se Izrael i iduće godine natjecati na ovom glazbenom natjecanju, oglasio se i HRT. Kako navodi Jutarnji list, HRT se neće pridružiti zemljama koje su se odlučile povući s Eurosonga.
- HRT će sudjelovati na Eurosongu 2026. u Beču te će ga, kao i do sada, izravno prenositi. Naš stručni žiri, u sastavu eminentnih glazbenika i medijskih stručnjaka, odabrao je 24 finalista među rekordnim brojem prijava na Doru 2026. Podsjećamo na naš ranije komunicirani stav kako podržavamo rješenja temeljena na stavu većine članica EBU-a - navode iz HRT-ovih Komunikacija. Komentirali su i odluku za sada četiri zemlje koje su odlučile da iduće godine ne sudjeluju.
- Svaka televizija članica EBU-a ima legitimno pravo samostalno odlučiti hoće li ili ne sudjelovati na Eurosongu i pod kojim uvjetima - navode.
Iako se očekivalo da će se na sastanku u sjedištu Europske radiodifuzijske unije (EBU) organizirati glasovanje oko sudjelovanja Izraela, to se nije dogodilo, već su članice glasale o uvođenju novih pravila osmišljenih da spriječe vlade i treće strane u neprimjerenom promoviranju pjesama s ciljem što boljeg ishoda glasovanja.
