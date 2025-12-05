Obavijesti

Show

Komentari 21
OGLASILI SE

HRT neće bojkotirati Eurosong zbog Izraela. Objasnili su i zašto

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
HRT neće bojkotirati Eurosong zbog Izraela. Objasnili su i zašto
Foto: Jens Büttner/DPA

Četiri države su nakon jučerašnje odluke da će Izrael ponovno sudjelovati na Eurosongu najavile bojkot tog natjecanja. Hrvatska radiotelevizija neće biti među njima te će sudjelovati na Eurosongu 2026.

Nakon što su jučer bojkot Eurosonga najavile Španjolska, Nizozemska, Irska i Slovenija, i to nakon što je odlučeno da će se Izrael i iduće godine natjecati na ovom glazbenom natjecanju, oglasio se i HRT. Kako navodi Jutarnji list, HRT se neće pridružiti zemljama koje su se odlučile povući s Eurosonga. 

NAJAVLJENI BOJKOTI Izrael nije europska zemlja, evo zašto se natječe na Eurosongu
Izrael nije europska zemlja, evo zašto se natječe na Eurosongu

-  HRT će sudjelovati na Eurosongu 2026. u Beču te će ga, kao i do sada, izravno prenositi. Naš stručni žiri, u sastavu eminentnih glazbenika i medijskih stručnjaka, odabrao je 24 finalista među rekordnim brojem prijava na Doru 2026. Podsjećamo na naš ranije komunicirani stav kako podržavamo rješenja temeljena na stavu većine članica EBU-a - navode iz HRT-ovih Komunikacija. Komentirali su i odluku za sada četiri zemlje koje su odlučile da iduće godine ne sudjeluju. 

- Svaka televizija članica EBU-a ima legitimno pravo samostalno odlučiti hoće li ili ne sudjelovati na Eurosongu i pod kojim uvjetima - navode. 

Što vi mislite? ANKETA Više država bojkotira Eurosong zbog Izraela. Treba li im se Hrvatska pridružiti?
ANKETA Više država bojkotira Eurosong zbog Izraela. Treba li im se Hrvatska pridružiti?

Iako se očekivalo da će se na sastanku u sjedištu Europske radiodifuzijske unije (EBU) organizirati glasovanje oko sudjelovanja Izraela, to se nije dogodilo, već su članice glasale o uvođenju novih pravila osmišljenih da spriječe vlade i treće strane u neprimjerenom promoviranju pjesama s ciljem što boljeg ishoda glasovanja. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 21
FOTO Hop, hop! Gdje Georgina skokom, drugi okom: Pokazala je obline u crvenim tangicama
RONALDOVA LJEPOTICA

FOTO Hop, hop! Gdje Georgina skokom, drugi okom: Pokazala je obline u crvenim tangicama

Georgina Rodriguez, zaručnica Cristiana Ronalda, objavila je na svojim društvenim mrežama nekoliko fotografija. Među njima je i nekoliko vrlo atraktivnih na kojima je pokazala svoje obline
FOTO Slavna glumica kao da ne stari: Bila je seks simbol 90-ih, a nitko joj ne bi dao te godine
SLAVI ROĐENDAN

FOTO Slavna glumica kao da ne stari: Bila je seks simbol 90-ih, a nitko joj ne bi dao te godine

Oskarovka Marisa Tomei proslavila se 90-ih godina u nizu hit filmova i serija, a u glumi je aktivna i danas. Slavna glumica nerijetko je dobivala titulu seks simbola te je godinama bila tiha patnja muškaraca diljem svijeta. Ljubila je nekoliko poznatih muškaraca, no nikada nije stala pred oltar. Danas slavi 61. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Nakon sukoba predsjednik Miss Universea kazneno prijavio pobjednicu Fatimu Bosch
SUKOB I DALJE TRAJE

Nakon sukoba predsjednik Miss Universea kazneno prijavio pobjednicu Fatimu Bosch

Miss Universe 2025 prvi put je dospjela na naslovnice zbog žustre rasprave između nje i Itsaragrisila tijekom prijenosa uživo na prednatjecateljskom događaju 4. studenog

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025