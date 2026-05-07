Druga proba Lelekica ostavila je bez daha, pogledajte koja je simbolika njihovog kostima

Hrvatske predstavnice na ovogodišnjem Eurosongu, članice etno-pop sastava Lelek, već su tijekom prvih proba u Beču uspjele privući veliku pozornost eurovizijske publike. Njihov nastup za pjesmu "Andromeda" među obožavateljima natjecanja izazvao je niz pozitivnih reakcija, a društvene mreže posljednjih dana preplavljene su komentarima podrške i oduševljenja.

Ipak, samo tjedan dana uoči nastupa pojavili su se i prvi problemi. Nakon što je prošle godine jedna od članica sastava, Korina Olivia Rogić, završila na hitnom prijemu neposredno prije važnog nastupa, slična situacija ponovila se i ove godine. Ovoga puta zdravstvene poteškoće ima Judita Štorga, koja se suočila s problemima s glasnicama, no kako doznajemo, sve je pod kontrolom.

- Brzo smo reagirali lijekovima i Judita je sada k'o nova i spremna za nastup u utorak kojeg jedva čekamo - kažu iz tima.

Vizualni spektakl i simbolika kostima

Druga proba u impozantnoj bečkoj dvorani Wiener Stadthalle izazvala je lavinu reakcija među eurovizijskim fanovima, a mnogi njihov nastup već nazivaju jednim od vizualno najupečatljivijih trenutaka ovogodišnjeg natjecanja. Prema trenutačnim kladionicama, Hrvatska se nalazi na 16. mjestu među 35 zemalja sudionica, dok prognoze Lelekicama daju ozbiljne izglede za ulazak u veliko finale.

Posebnu pažnju ponovno je privukao i njihov scenski izgled iza kojeg stoji modni dizajner Nicolas Diamane. Upravo je njegov vizualni potpis obilježio pobjednički nastup grupe na Dori, a sada je za Eurosong osmislio novu, nadograđenu modnu priču inspiriranu tradicijom, ženstvenošću i mistikom pjesme "Andromeda".

Kostimi u dominantnim crvenim tonovima, upotpunjeni detaljima bijele boje, oslanjaju se na motive tradicionalne nošnje, ali kroz suvremenu i scenski prilagođenu interpretaciju. Poseban efekt ostavlja oslikavanje lica i ruku, koje dodatno naglašava atmosferu pjesme i cijelog nastupa.

- Ovaj put gledali smo da promijenimo vizualni identitet, ali da on i dalje prati priču i tekst pjesme. Stoga sam odabrao bijelu, kao tradicionalnu hrvatsku boju, koja podsjeća na otopljeni vosak svijeće, te crvenu kao simboliku ženskog otpora, borbenosti te životnu snagu koja teče kroz generacije žena kao krvna linija. Materijal koji sam koristio je djelomično spaljen, što pak simbolizira tragove borbenosti i preživljavanja te povijest koja je bila nasilna, ali nije uništila identitet. Također, na haljinama sam ispleo pletenice kao simbol povezanosti tradicije, žena, nasljeđa i zaštite, na koje sam uvezao pozlaćene dukate sa simbolima andromede - objašnjava Diamane.

Velika očekivanja uoči polufinala

Među članicama – Inkom Večerinom Perušić, Juditom Štorgom, Korinom Olivijom Rogić, Larom Brtan i Marinom Ramljak – posebno se istaknula upravo Inka, koja na pozornici nosi upečatljivu bijelu kombinaciju. - styling simbolično predstavlja žene o kojima govori sama pjesma, stvarajući snažan kontrast ostatku grupe i dodatno pojačavajući vizualni identitet nastupa.

Cjelokupan dojam nadopunjuju snažni scenski efekti dima, vatre i rasvjete, dok LED ekrani publiku vode kroz mistične prizore – od tamnih špilja do začaranih šuma. Prema prvim informacijama s probe, nastup kulminira efektnim vizualom "prolaska kroz crvotočinu", čime se dodatno naglašava motiv putovanja kroz vrijeme i prostor.

Zagreb: Grupa Lelek pobijedila na Dori i odlazi na Euroviziju

„Ovo je najbolje”, „Pobjednice”, „Hrvatska odnosi pobjedu” i „Ovo izgleda svjetski” samo su neki od komentara koji se posljednjih dana mogu pronaći na društvenim mrežama.

Osim što cijela ekipa vrijedno radi na generalnim probama, atmosfera je, doznajemo, opuštena i svi su zadovoljni reakcijama.

- Sve je odlično i na nivou, jako smo sretni, a večeras ćemo zajedno s drugim delegacijama malo i slaviti. Nije moglo bolje - ističe Diamane, koji je u Beču (danas) proslavio svoj 30. rođendan.

Lelek će s pjesmom "Andromeda" nastupiti u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga, 12. svibnja, i to treći po redu, a prema procjenama kladionica, Hrvatska trenutno ima vrlo dobre šanse za prolazak među deset finalista.