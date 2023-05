Druga Trumpova ljubavnica o romantičnoj aferi: Voljeli smo se, ponudio mi je novac za seks

Bivša manekenka Karen McDougal (52) tvrdi da je imala aferu s bivšim predsjednikom SAD- a Donaldom Trumpom (76) koja je trajala 10 mjeseci. Trump je negirao da se to ikada dogodilo. Karen je nedavno u intervjuu za Daily Mail otkrila detalje njihove ljubavne afere.

- On može biti drzak i vulgaran, ali kad ima svoje ljubazne trenutke, divno ih je vidjeti jer to znači da je u njemu i dalje čovjek. Mora biti više suosjećajan za ljude općenito, puno više - rekla je Karen o Trumpu.

O odnosu s bivšim predsjednikom tvrdi da je bio u redu te da su bili zaljubljeni.

- Bila sam zaljubljena u njega. On je bio zaljubljen u mene. Znam jer mi je to govorio cijelo vrijeme. Govorio bi mi ‘Ti si moja beba i volim te‘. Upoznao me sa svojim prijateljima - otkrila je bivša manekenka.

Karen i Donald su se upoznali u Playboyevoj vili na zabavi uz bazen u lipnju 2006. godine koju je organizirao Hugh Hefner za natjecatelje Trumpovog realitya showa 'Celebrity Apprentice'.

Sve se to odvijalo iako je Trump u braku sa Melanijom Trump (53) s kojom ima sina Barrowa. Trump je bio očaran bivšom manekenkom te je zamolio zaštitara da mu nabavi njezin broj. Nekoliko dana kasnije, družili su se u Beverly Hills hotelu te proveli noć zajedno. Tada joj je Donald ponudio novac.

- Nisam takav tip cure - odgovorila mu je.

Nakon nekoliko dana, Trump ju je pozvao na večeru, i pristala je, iako ni sama ne zna zašto. Zabavljali su se svega 10 mjeseci, a Karen je priznala da se osjeća posramljeno zbog toga što mu je bila ljubavnica.

