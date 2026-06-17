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VIDEO Pogledajte novi spot: Lidija Bačić objavila navijačku pjesmu 'Jedna je zastava'

Piše 24sata,
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VIDEO Pogledajte novi spot: Lidija Bačić objavila navijačku pjesmu 'Jedna je zastava'
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Foto: PROMO

Osim Lidije, u spotu su zapjevala i djeca iz Dječjeg zbora Kikići. Autori pjesme su Fayo i A. K. Leo, dok aranžman potpisuje Toni Ćosić. Spot je radio zagrebački reper i producent Tibor Kreč TDKM

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Lidija Bačić je za Svjetsko prvenstvo 2026. napravila domoljubno-navijačku pjesmu 'Jedna je zastava' u vrlo emotivnoj interpretaciji i spotu koji budi ponos u mnogima te osvaja srca.

Osim Lidije, u spotu su zapjevala i djeca iz Dječjeg zbora Kikići. Autori pjesme su Fayo i A. K. Leo, dok aranžman potpisuje Toni Ćosić. Spot je radio zagrebački reper i producent Tibor Kreč TDKM uz asistenciju Leonada Bosnara.

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