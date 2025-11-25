Drugi dnevnik Pauline P. u samo tri tjedna u kinima pogledalo više od 57 tisuća gledatelja

StartFragment Samo tri tjedna nakon premijere 2. studenoga, Drugi dnevnik Pauline P. nastavlja privlačiti publiku diljem zemlje i potvrđuje se kao najtoplija hrvatska kino-priča jeseni. Film je prema stranici boxoffice.hr pogledalo više od 57.000 gledatelja, a trend rasta jasno pokazuje da interes još uvijek ide uzlaznom putanjom.

POGLEDAJTE TRAILER:

Od prvog trenutka – premijernog crvenog tepiha, školskih projekcija i valova reakcija roditelja – postalo je očito da Paulina nije samo lik iz knjige i filma: ona je postala emocija, identifikacija i ogledalo odrastanja. Publika prepoznaje autentičnost priče i toplinu glumačkih izvedbi, a upravo ta kombinacija donosi iznimne rezultate u kinima. Dječja publika film doživljava kao svoju svakodnevicu – roditelji ga osjećaju kao podsjetnik na vlastito djetinjstvo.

Foto: Fran Hitrec

Topla humornost, snažna empatija, emotivne poruke i bogat vizualni ritam čine Drugi dnevnik Pauline P. filmom koji 'ponese', ostaje u mislima i potiče razgovor – a očekuje se da će film imati podjednako veliku posjećenost i tijekom prosinca zahvaljujući gostovanjima ekipe (Šibenik, Varaždin, Sesvete, Ivanec, Kutina i dr.) te meet&greet turneji u Zagrebu, Splitu, Rijeci.

U filmu glume: Katja Matković, Judita Franković Brdar, Igor Kovač, Ksenija Marinković, Vinko Kraljević, Ana Topolko, Aria Dunda, Ramona Ivanda, Jakov Švarc, Tom Rushaidat, Anja Šovagović-Despot, Borko Perić, Jure Henigman, Dražen Kuhn, Iskra Jirsak, Marko Makovičić i drugi.

Foto: Fran Hitrec

Producent filma je Jure Bušić, redatelj je Neven Hitrec, izvršni producent Hrvoje Habeković, direktor fotografije Dragan Marković Markoni, skladatelj Darko Hajsek, montažer Slaven Zečević, scenografkinja Tajana Čanić Stanković, kostimografkinja Ivana Zozoli Vargović, majstorica maske Snježana Gorup, dizajner zvuka Julij Zornik i snimatelj zvuka Matija Santro.

Film je nastao u produkciji Jake produkcije, Invide, Living picturesa i Baboon productiona, a distributer je tvrtka Jučer.

Podržan je sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra, Slovenskog filmskog centra i Filmskog centra Srbije.

