Pjevačica je na svojim društvenim mrežama podijelila niz fotografija, a na jednoj od njih pozirala je sa suprugom Joška Čaglja Jole
Druškanje bez Savršenog Šime! Maja Šuput uživala s Jolinom Anom: 'Prava Splićanka...'
Maja Šuput (45) ponovno je privukla pažnju svojih obožavatelja. Pjevačica je na svojim društvenim mrežama objavila niz fotografija iz Splita, gdje trenutačno uživa. Na jednoj od njih pozirala je i s njom Anom Čagalj, suprugom popularnog pjevača Joška Čaglja.
- A eeeee kad si u Splitu... - stoji u opisu ispod objave, a obožavatelji su se odmah javili u komentarima, dok joj je Ana ostavila i crveno srce.
'Najljepša. Maja Šuput', 'Bravo', 'Prava Splićanka sa Tmaxom', pisali su joj.
Ranije se pjevačica pohvalila fotografijama iz noćne vožnje na kojima je pozirala na motoru u upečatljivoj odjevnoj kombinaciji i ambijentu garaže, a obožavatelji su se odmah javili s komentarima o Šimi.
'A Šime slika', 'Oponaša Šimu', 'Vratio se Šime', 'Reci mu da mora stavit crni vizir', pisali su joj.
Inače, objave su došle su ubrzo nakon što su Maja i Splićanin, koji se posljednjih mjeseci povezuje s pjevačicom, podijelili gotovo iste fotografije pića na Žnjanu.
Podsjetimo, sredinom lipnja Maja je šokirala brojne pratitelje objavom da se u ožujku razvela od Nenada Tatarinova nakon šest godina braka, u kojem su dobili sina Blooma (4).
