Društvene mreže bruje o novom portretu Kate Middleton! 'Vi se šalite? Pa ovo je dijete crtalo!'

Nije dugo prošlo otkako je otkriven novi portret kralja Charlesa, a već je otkriven još jedan portret omiljene članice kraljevske obitelji koji je izazvao nove negativne reakcije. Magazin Tatler objavio je u srijedu naslovnicu na kojoj je portret princeze Kate Middleton, kako bi 'dali počast njenoj hrabrosti', dva mjeseca otkako je objavila u videu da boluje od raka.

Pokretanje videa... 02:42 Kralj Charles otkrio svoj prvi portret nakon krunidbe | Video: 24sata/reuters

Portret je naslikala britansko-zambijska slikarica Hannah Uzor koja je koristila razne fotografije princeze za inspiraciju. Magazin je, osim portreta princeze, objavio i portrete pokojne kraljice Elizabete II. te kralja Charlesa.

- Naslovnica upotpunjuje kraljevski triptih s novim portretom - naveli su iz magazina. No, nisu svi oduševljeni portretom omiljene princeze.

'Pa vi se šalite? Pa ona uopće ne izgleda tako!', 'Ovo kao da je dijete nacrtalo', 'Tko vam je dopustio ovako užasan portret?', 'Ma dajte, ovo je grozno! Ne, isprike, u redu je za sedmogodišnje dijete!', pisali su ljuti komentatori.

Obožavatelji britanske kraljevske obitelji ljutili su se prije nekoliko dana i na novi portret kralja Charlesa, i to zbog jarke crvene boje koja prevladava na portretu.

Portrait of Britain's King Charles by artist Jonathan Yeo unveiled in London | Foto: Aaron Chown

'Oprostite, ali izgleda kao da izlazi iz pakla', jedan je od brojnih komentara na taj portret. I Charles i princeza Kate posljednjih mjeseci vode sličnu bitku. Prvo je kralj objavio kako boluje od raka, a zatim je, prije točno dva mjeseca, istu dijagnozu objavila i princeza. Od tada nije viđena u javnosti...