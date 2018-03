Držao me zatočenu dva dana, bila sam mu seksualna ropkinja

Bila sam s grupom prijatelja u njegovom stanu. Kada su svi otišli, počeli smo se ljubiti. Sve je išlo prema seksu, ali u jednom trenutku je tražio od mene da ga davim. Kada sam to odbila, pljunuo mi je u lice i stavio mi ruke oko vrata, prepričala je stilistica Haley Freedman (23).

Haley tvrdi da ju je britanski glumac Ed Westwick (30) u kolovozu 2014. držao zatočenu u stanu 48 sati te ju je cijelo vrijeme seksualno maltretirao.

Foto: Promo

- Bila sam šokirana i ošamućena, nisam mogla pobjeći - navodi Freedman u tužbi protiv svojih suradnika koji joj, kaže, nisu dali da s pričom o Westwick izađe u javnost.

Odvjetnici stilistice glumca opisuju kao 'serijskog silovatelja, monstruma i zlostavljača ovisnog o alkoholu.

Freedman je, kaže, do sada šutjela o incidentu starom više od tri godine, jer se bojala za svoju karijeru, a suradnici su je, tvrdi, sabotirali kada je htjela sve ispričati medijima.

Stilistica je četvrta žena koja je optužila Westwicka, najpoznatijeg po ulozi Chucka Bassa u seriji 'Tračerica', za silovanje i seksualno zlostavljanje.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Producentica Rachel Eck (25) također je ispričala da ju je 2014. Westwick silovao u njegovom domu. Eck je kod glumca došla s bivšim dečkom, producentom Kaineom Harlingom. Britanski glumac navodno ju je nekoliko puta u večeri isprepipao dok njen bivši nije bio prisutan. Kada je išla spavati, iza nje se navodno 'stvorio' Westwick, gurnuo je na krevet i zavukao joj ruku u gaćice.

- Bio je jak, ali sam se othrvala. Odgurnula sam ga i uspjela pobjeći - pričala je Eck.

Glumicu Kristinu Cohen (28), Ed je, tvrdi ona, silovao također nakon zajedničkog druženja. Predložio joj je da se odmori u gostinjskoj sobi, gdje je zaspala. Usred noći, kaže, probudili su je njegovi dodiri.

Foto: Instagram Kristina Cohen

- Govorila sam mu da prestane, ali on je bio prejak za mene. Pokušala sam ga maknuti sa sebe, a tad me čvrsto primio za lice i rekao mi: 'Želim te j**ati'. Bila sam paralizirana i preplašena. Nisam mogla pričati niti se micati. Držao me i silovao. To je bila noćna mora - prisjetila se Kristina događaja od prije tri godine.

Ona je incident htjela prijaviti, ali ju je njezin tadašnji dečko odgovorio od toga.

- Rekao mi je da ne mogu napraviti ništa jer će me Edovi ljudi uništiti i da nakon toga mogu zaboraviti glumačku karijeru - napisala je na društvenoj mreži Wynn.

I glumica Aurélie Wynn ispričala je traumatično iskustvo koje se, također, dogodilo 2014.. Pod umjetničkim imenom Aurélie Marie Cao, glumica je na Facebooku napisala što joj se dogodilo.

Foto: Instagram Aurélie Wynn

- Tulumarili smo do 5 ujutro, a onda smo svi odlučili malo odmoriti jer smo idućeg dana imali mnogo obaveza, a u stanu je bilo dovoljno spavaćih soba - rekla je.

- Baš poput Kristine, i ja sam ga odbila, ali on je gurnuo moje lice prema dolje i savladao me. Rastrgao je moj jednodijelni kupaći kostim, a ja sam bila u potpunom šoku - dodala je.

Glumac se na optužbe osvrnuo na društvenim mrežama te je rekao da ni jednu od tih žena ne poznaje te da čeka rezultate istrage losanđeleške policije.

- Surađujem s vlastima i nadam se da će uskoro skinuti ljagu s mog imena - kazao je nedavno Ed.