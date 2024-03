Dua Lipa rasprodala je pulsku Arenu u nekoliko minuta! Cijene karata bile i više od 400 eura

Prije par dana objavljeno je kako svjetski popularna pjevačica Dua Lipa stiže u Hrvatsku, i to u pulsku Arenu. Koncert će imati 9. lipnja u sklopu nove turneje kojom promovira svoj nadolazeći, treći studijski album 'Radical optimism' čiji se izlazak očekuje 3. svibnja.

Karte su preko Eventima puštene u prodaju danas ujutro, u 10 sati, a tada je velik broj njezinih obožavatelja nahrlio po svoju kartu za ta spektakl. Pa ako niste bili među najupornijima koji su sjedili za računalom ili mobitelom u pravo vrijeme, vjerojatno ste ostali bez svoje ulaznice jer su one rasprodane u svega nekoliko minuta!

Naime, u 10.15 je sustav pokazivao da su sve karte već rasprodane, pa i one najskuplje koje su išle do 417 eura.

Dua je poznata po svojim hitovima 'New Rules', 'Levitating', 'One Kiss' i brojnim drugima. Također, pojavila se i u popularnom filmu 'Barbie', za koji je napisala i soundtrack imena 'Dance The Night'. Tijekom karijere je osvojila tri Grammyja.

Informacija da zvijezda dolazi u Hrvatsku 'procurila' je već u siječnju kada su istarski mediji naveli da će Dua u Puli nastupati dva dana zaredom. Pjevačica je zasad najavila samo jedan nastup i nije poznato hoće li pjevati i 8. lipnja.