Dua Lipa stiže u pulsku Arenu!

Pop zvijezda Dua Lipa (28) dolazi u Hrvatsku! Popularna pjevačica nastupit će u pulskoj Areni u nedjelju 9. lipnja u sklopu nove turneje kojom promovira svoj nadolazeći, treći studijski album, 'Radical optimism' čiji se izlazak očekuje 3. svibnja. Ulaznice se glazbeno-scenski spektakl bit će u prodaji već ovog petka, 22. ožujka, putem sustava Eventim. Oni koji se predbilježe za kupnju novog albuma, ulaznice za pulski koncert moći će kupiti dva dana ranije.

Britanska pjevačica nastup u Hrvatskoj najavila je putem svog Instagram profila.

- 'Radical optimism' je na putu! Njemačka, Hrvatska, Francuska, idemo! Jedva čekam vidjeti vas - poručila je svojim fanovima u tim zemljama.

Rolling Stone je nazvao njen novi album 'pop blaženstvom', napominjući da je 'jedinstven i potpuno u stilu Due Lipe - samouvjereni plesni pop pun duhovitih Instagramičnih jednorječnih naslova'.

- Prije nekoliko godina prijatelj me upoznao s pojmom Radikalni Optimizam. To je koncept koji je na prvu rezonirao sa mnom pa sam postala znatiželjnija i počela se igrati s tom idejom, a brzo se utkala u moj život. Shvatila sam – to je način da graciozno prolazite kroz kaos i osjećate se kao da možete prebroditi svaku oluju. U isto vrijeme, zatekla sam se kako pregledavam glazbenu povijest psihodelije, trip hopa i Britpopa. Oduvijek mi se činilo da imaju vrlo samouvjeren i optimističan zvuk, a tu iskrenost i taj stav sam prenijela i na svoj rad - objasnila je Dua.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Dua je poznata po svojim hitovima 'New Rules', 'Levitating', 'One Kiss' i brojnim drugima. Također, pojavila se i u popularnom filmu 'Barbie', za koji je napisala i soundtrack imena 'Dance The Night'. Tijekom karijere je osvojila tri Grammyja.

Inače, informacija o dolasku ove svjetske zvijezde procurjela je već u siječnju, kad su istarski mediji naveli da će Dua u Puli nastupati dva dana zaredom. Pjevačica je zasad najavila samo jedan nastup i nije poznato hoće li pjevati i 8. lipnja.

Foto: Valdrin Xhemaj /PIXSELL