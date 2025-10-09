Obavijesti

Dubioza Kolektiv i Dino Šaran imaju novu pjesmu i spot 'A joj'

Dubioza Kolektiv i Dino Šaran imaju novu pjesmu i spot 'A joj'
Foto: Ivana Ivanović

Bosanskohercegovački glazbeni sastav i sarajevski glazbenik zajedno su snimili hit kojemu naslov nosi zvuk najpoznatijeg balkanskog uzdaha

Postoji ta mala, ali duboka rečenica koju svi na Balkanu izgovaramo kada 'nas stisne'; i ne znamo da li da se nasmijemo ili da zaplačemo: 'A joj.' U njoj se kriju ironija i istina, tuga i humor, očaj i prihvaćanje. Upravo tu Dubioza Kolektiv pronalazi novu inspiraciju i stvara pjesmu koja odražava svakodnevni život sa svim njegovim apsurdima i (ne)očekivanim trenucima.

Dva najosjetljivija kroničara balkanske svakodnevice, Dubioza Kolektiv i Dino Šaran, udružili su snage i još jednom stvorili zajednički zvuk. Pjesma 'A JOJ' nije samo pjesma, to je jauk života.

Foto: promo

- Pjesma je nastala kod Dine u stanu, spontano, dok smo radili na drugoj stvari. U pauzi sam mu odsvirao komadić muzike, počinjući svaki krug sa 'A joj'. Dini je to bilo dovoljno da klikne i napiše tekst i melodiju za tren. Otkako smo postali komšije iz kvarta, češće se viđamo i jedan drugome istresamo ideje. Džezva kafe i dvije gitare svašta naprave - komentirao je član benda.

FOTO Kakvo ludilo u Oroslavju! Dubioza kolektiv rasplesala je publiku, pogledajte kako je bilo

Pjesmu prati i spot snimljen uživo, u akustičnoj izvedbi benda, u čarobnom ambijentu StarryNight Retreat-a u Lužnici, pored Visokog (BiH).

Oroslavje: Dubioza Kolektiv nastupila na Ljetnoj pozornici
Oroslavje: Dubioza Kolektiv nastupila na Ljetnoj pozornici | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

