KULTNI ROCK SASTAV

Prljavo kazalište stiže u Zadar

Dvorana Krešimira Ćosića na Višnjiku za Prljavce je rezervirana 2. svibnja

Admiral

Jedan od kultnih i najcjenjenijih rock sastava u regiji, Prljavo kazalište, nastavlja svoju veliku turneju ‘Stare navike’ koncertom u Zadru, koji će se 2. svibnja održati u Dvorani Krešimira Ćosića na Višnjiku.

POP U RITMU BRAZILA Poslušajte kako zvuče Rundek, Natali Dizdar i Prljavo kazalište kao bossa nova! 'Jako fora'
Turneja je već donijela niz impresivnih koncertnih večeri i rasprodanih dvorana. Prljavci su, tako, upravo ovom turnejom ispisali i novu stranicu domaće koncertne povijesti rasprodavši čak tri večeri zaredom zagrebačku Arenu. Osim toga, zabilježeni su i veliki koncerti u pulskoj Areni, riječkoj Dvorani mladosti, osječkoj dvorani Gradski vrt te Areni u Varaždinu, a sada se ta velika koncertna priča nastavlja i u Zadru.

Gotovo pet desetljeća nakon svojih početaka, Prljavo kazalište i dalje ostaje sinonim za iskreni rock izraz, pjesme snažnog emotivnog naboja i refrene koji su odavno nadišli radijski eter. Njihovi bezvremenski hitovi poput 'Marina', 'Mojoj majci', 'Heroj ulice', 'Sve je lako kad si mlad', 'Tu noć kad si se udavala', 'Ako tražiš nekoga', 'Mi plešemo', 'Ma kog' me Boga za tebe pitaju' i mnogi drugi, već su generacijama dio kolektivne glazbene memorije.

Koncert u Zadru bit će nova prilika da publika uživo doživi ono po čemu je bend godinama prepoznatljiv: energičan koncertni zvuk, snažnu emociju i onu posebnu atmosferu koja nastaje kada tisuće glasova u dvorani pjevaju iste stihove. Dvorana Krešimira Ćosića na Višnjiku tako će postati još jedna stanica turneje koja potvrđuje da - unatoč desetljećima na sceni - kod Prljavog kazališta neke stvari jednostavno ostaju iste: ljubav prema glazbi, snažna veza s publikom i, naravno, stare navike koje nikad ne izlaze iz mode.

Publiku u Zadru očekuje večer ispunjena rock energijom, nostalgijom i pjesmama koje su obilježile domaću glazbenu povijest. Ulaznice za koncert koji će još jednom pokazati zašto Prljavo kazalište već desetljećima zauzima posebno mjesto na regionalnoj glazbenoj sceni, dostupne su putem sustava Eventim.

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
Zagreb opet dobiva eurovizijski party: Boogaloo će postati središte fanova Eurovizije
EUROSONG GROZNICA

Zagreb opet dobiva eurovizijski party: Boogaloo će postati središte fanova Eurovizije

Eurovision Warm Up Party 7. svibnja okuplja izvođače s Dore, eurovizijske hitove i fanove iz cijele regije
Evergreeni Zagrebačkog festivala na velikom koncertu 15. travnja u Tvornici kulture
U POSEBNOM RUHU

Evergreeni Zagrebačkog festivala na velikom koncertu 15. travnja u Tvornici kulture

73. Zagrebački festival održat će se 17. travnja 2026. u Mozaik Event Centru, a organizatori su najavili koncert uoči same dodjele na kojem će glazbenici predstaviti evergreene ovog poznatog festivala.

