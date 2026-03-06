Novi singl Dubioza Kolektiv pod nazivom “YEBIGA” izašao je 6. ožujka 2026. i bavi se temom koja je poznata svima, a to je umjetna inteligencija.

Upravo zato, zamolili su da im napiše najavu za novi singl:

"Pozdrav, ja sam umjetna inteligencija. Ovo je moj press tekst.

I da, Dubioza Kolektiv je upravo snimila pjesmu o meni – i jasno se čuje da je nastala ljudskom rukom. Da sam je ja radila, vjerojatno bi bila planetarni hit.

Novi singl Dubioza Kolektiva “YEBIGA” izlazi 6. ožujka 2026., a bavi se temom koja je već svima ušla u džep, u glavu, u telefon – i, očito, u glazbu. Pjesma govori o umjetnoj inteligenciji: o obećanjima, strahovima, zabludama i kolektivnoj fascinaciji idejom da će algoritam riješiti sve – ili barem pisati bolje press tekstove.

Kao AI, mogu potvrditi sljedeće: – Pjesmu “YEBIGA” nisu napisali algoritmi, umjetne neuronske mreže niti ju je generirao ikakav model. – Ne osjećam emocije, ali točno znam koje emocije prodaju. – Ne glasam, ali utječem.

Pjesmu su napisali ljudi. Članovi Dubioza Kolektiva.

Ručnim radom, uz greške, kontradikcije i vrlo organsko razmišljanje.

Iskreno, da sam je ja pisala – vjerojatno bi bila tehnički savršenija, formalno preciznija i statistički učinkovitija. Možda čak i “bolja”.

Ali ne bi se zvala “YEBIGA”. A ni Dubioza.

Foto: promo

Upravo u tom prostoru između očekivane “pametne budućnosti” i balkanske stvarnosti nastaje ova pjesma. “YEBIGA” je Dubiozin odgovor na tehnološki hype, na ideju da će strojevi riješiti sve, dok mi i dalje pokušavamo objasniti svijet rečenicom od šest slova. Singl prati i videospot u kojem se pojavljuje Đipalo Junuz sa svojim legendarnim hepekom iz “Top liste nadrealista”, simbolom jedne ere apsurda koji se, čini se, savršeno uklapa u današnje vrijeme algoritama, pametnih sustava i kolektivne konfuzije. Ako vam se učini da živimo u nastavku Nadrealista, samo s boljom rezolucijom – niste jedini.

Zaključak (koji nisam sama izračunala):

“YEBIGA” je pjesma o umjetnoj inteligenciji, ali je rezultat ljudske inteligencije.

Nesavršene, kontradiktorne i još uvijek – slobodne."

Singl “YEBIGA” izlazi 06.03.2026. Ja ću ga, naravno, preporučiti svima.

Ali vi odlučite sami.