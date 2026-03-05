Obavijesti

NOVO IME

Any Young Mechanic pridružuju se lineupu INmusic festivala #18

Any Young Mechanic pridružuju se lineupu INmusic festivala #18
Foto: Instagram/Any Young Mechanic

Any Young Mechanic pridružuju se impresivnom lineupu INmusic festivala #18, izdanja koje ujedno obilježava 20 godina postojanja festivala.

Australski peteročlani art-folk bend Any Young Mechanic na INmusic festival #18 donosi suvremeni pristup folk glazbi.

Bend čine Sam Wilson (vokal), Jachin Mee (bubnjevi, prateći vokal), Thea Martin (violina i multiinstrumentalistica), Allan McBean (kontrabas) i Luka Kilgariff-Johnson (gitara, bendžo). Upoznali su se tijekom studija na Elder Conservatoriumu u Adelaideu, gdje su izbrusili tehniku, ali i razvili sklonost prema istraživanju zvuka. Pod utjecajem lokalne DIY scene i suvremene britanske alternative, Any Young Mechanic folk tradiciju ne ponavljaju već je prevode u suvremeno vrijeme.

18. IZDANJE INmusic festival je objavio raspored izvođača po danima
INmusic festival je objavio raspored izvođača po danima

Njihov debitantski album “The Modern Shoe Is Ruining The Foot” snimljen je gotovo dokumentaristički – bend je u studiju svirao zajedno, bez naknadnih dorada i produkcijskih intervencija. Takav pristup dao je albumu organsku cjelovitost i osjećaj neposrednosti, dok pjesme istovremeno zadržavaju širinu, dinamiku i narativnu dubinu. Rezultat je suvremeni folk koji zvuči svježe, ali i bezvremenski.

Any Young Mechanic pridružuju se impresivnom lineupu INmusic festivala #18, izdanja koje ujedno obilježava 20 godina postojanja festivala, uz Gorillaz, Jacka Whitea, Kings of Leon, IDLES, The Flaming Lips, Manic Street Preachers, Jehnny Beth, Fat Dog, Sprints, KT Tunstall, Yonaka, Dry Cleaning i brojna druga imena.

STIŽU VELIKA IMENA Dry Cleaning novo su pojačanje INmusic festivala #18
Dry Cleaning novo su pojačanje INmusic festivala #18

INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na jarunskim otocima u Zagrebu. Trodnevne festivalske ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 139 EUR (+ troškovi transakcije), dok je ograničen broj jednodnevnih ulaznica u prodaji po cijeni od 99 EUR (+ troškovi transakcije). U ponudi su i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije), važeće isključivo uz trodnevnu festivalsku ulaznicu.

