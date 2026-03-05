Any Young Mechanic pridružuju se lineupu INmusic festivala #18

Australski peteročlani art-folk bend Any Young Mechanic na INmusic festival #18 donosi suvremeni pristup folk glazbi.

Bend čine Sam Wilson (vokal), Jachin Mee (bubnjevi, prateći vokal), Thea Martin (violina i multiinstrumentalistica), Allan McBean (kontrabas) i Luka Kilgariff-Johnson (gitara, bendžo). Upoznali su se tijekom studija na Elder Conservatoriumu u Adelaideu, gdje su izbrusili tehniku, ali i razvili sklonost prema istraživanju zvuka. Pod utjecajem lokalne DIY scene i suvremene britanske alternative, Any Young Mechanic folk tradiciju ne ponavljaju već je prevode u suvremeno vrijeme.

Njihov debitantski album “The Modern Shoe Is Ruining The Foot” snimljen je gotovo dokumentaristički – bend je u studiju svirao zajedno, bez naknadnih dorada i produkcijskih intervencija. Takav pristup dao je albumu organsku cjelovitost i osjećaj neposrednosti, dok pjesme istovremeno zadržavaju širinu, dinamiku i narativnu dubinu. Rezultat je suvremeni folk koji zvuči svježe, ali i bezvremenski.

Any Young Mechanic pridružuju se impresivnom lineupu INmusic festivala #18, izdanja koje ujedno obilježava 20 godina postojanja festivala, uz Gorillaz, Jacka Whitea, Kings of Leon, IDLES, The Flaming Lips, Manic Street Preachers, Jehnny Beth, Fat Dog, Sprints, KT Tunstall, Yonaka, Dry Cleaning i brojna druga imena.

INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na jarunskim otocima u Zagrebu. Trodnevne festivalske ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 139 EUR (+ troškovi transakcije), dok je ograničen broj jednodnevnih ulaznica u prodaji po cijeni od 99 EUR (+ troškovi transakcije). U ponudi su i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije), važeće isključivo uz trodnevnu festivalsku ulaznicu.