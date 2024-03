Dubravka Marković prisjetila se Eurosonga 1990.: 'Htjeli su me ubiti, prijetili mi metkom u čelo'

Hrvatska je 1990. godine imala čast organizirati Eurosong, nakon što je prethodne godine Emilija Kokić i grupa Riva odnijela pobjedu u Lozani. Za mjesto voditelja borili su se mnogi, a izabrani su bili Rene Medvešek i Dubravka Marković. No, preko noći ta je odluka promijenjena. Taj posao na kraju su dobili Helga Vlahović i Oliver Mlakar. Prije odlaska u mirovinu o tome je odlučila progovoriti Dubravka Marković.

- Rene Medveščak i ja smo se izborili da nam uplate honorar od 3.000 maraka, što je tada bila ozbiljna lova. Sjećam se da sam se zahvaljujući tim novcima super provela i išla autom do Londona. Kao čovjeka rokenrola, za mene je Eurovizija bila bljak i to sam vidjela kao priliku da uzmem novce - rekla je TV voditeljica za Kurir.

Tada su se natjecale 22 države, a pobjednik Eurosonga je bio talijanska zvijezda Toto Cutugna s pjesmom 'Insieme: 1992'.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Dobro sam se provodila tijekom ta dva mjeseca priprema u Zagrebu, a to što su tada poželjeli da me ubiju i što sam bila neko koga su ustaše targetirale kao svoju metu, to je posebna priča. Nedjelju dana trajalo je to 'zamešateljstvo'. Morala sam da promijenim hotel i dobila sam osiguranje. Ne znam nikoga tko je tih godina dobio otvorenu prijetnju da će dobiti metak u čelo - rekla je Markovićeva.

Inače, Dubravka Duca Marković početkom 80-ih godina vodila je 'Hit mjeseca' jugoslavenski odgovor na BBC-jev "Top Of The Pops". U toj emisiji koja se emitirala početkom 80-ih godina prošlog stoljeća bili su nastupi uživo najpoznatijih bendova.

Foto: Antonio Ahel