Nastup Baby Lasagne na Dori je pogledan čak tri milijuna puta!

Ne stišava se euforija oko Baby Lasagne, umaškog glazbenika pravog imena Marko Purišić, koji će predstavljati Hrvatsku ove godine na Eurosongu u Švedskoj. Krajem veljače dospio je na sam vrh liste eurovizijskih kladionica, a u utorak mu je šansa za pobjedu opet porasla! Do sada su one varirale između 15 i 17 posto, a od utorka poslijepodne se popeo na 19 posto. Veće šanse dolaze u periodu i kada je svih 37 zemalja napokon odabralo svoje pjesme koje šalju na natjecanje, a među zadnjima koji su to odradili bili su Izrael, Švedska, Armenija i Azerbajdžan.

Foto: Renato Branđolica

Iza Baby Lasagne su na kladionicama predstavnice Ukrajine, A. Alyona i J. Heil s pjesmom 'Teresa&Maria', zatim talijanska predstavnica Angelina Mango s pjesmom 'La Noia'. Na četvrtom je mjestu Nemo, predstavnik Švicarske, s pjesmom 'The Code', dok je na petom mjestu nizozemski predstavnik Joost Klein s pjesmom 'Europapa'.

Što se naših susjednih zemalja tiče, Srbija je na 20. mjestu, a Slovenija na 25.

Foto: Renato Branđolica

No, nisu šanse na kladionicama jedino mjerilo ekstaze koja se stvorila oko ovog 28-godišnjeg Istrijana koji je svojom pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim', ali i svojom pojavom, osvojio Hrvatsku i šire. Njegov nastup s finala Dore je na YouTube kanalu Eurosonga pogledan čak tri milijuna puta! Zajedno sa spotom objavljenim na službenom YouTube kanalu Baby Lasagne, a koji je pregledan 2,3 milijuna puta u mjesec dana, hrvatski predstavnik je skupio najmanje pet milijuna pregleda svoje hit pjesme!

A nije ni čudo - pjesma je očarala publiku koja se s tematikom može poistovjetiti - iseljavanje i odlazak iz rodnog sela, grada, države, zbog boljih prilika koje se nude drugdje. Upleo je Baby Lasagna u pjesmu i još neke stvari koje mladi vole, a i one koje mlade muče. Nedostajat će mu obitelj, njegova mačka, muči ga anksioznost...

Kako je nedavno ispričao za RTL, s tjeskobom se prvi put susreo u srednjoj školi iako ju je, kako kaže, osjećao i u djetinjstvu, samo je tada nije znao prepoznati.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Ne znam kako bi opisao kako to točno izgleda. Ali recimo da vas obuzme iracionalan strah i čak osjećaj kao da ćeš umrijeti, užasno je hladno. Teško je opisati nešto što se sada u normalnoj fazi čini apstraktno. Ne znam kako ni zašto, ali nakon Dore nemam pretjeranih problema s tjeskobom, rekao bih da se to smanjilo. Sad se pitam kuha li se nešto ispod površine, a da to ni ne znam - objasnio je.

Prije nego što nastupi na Eurosongu, Baby Lasagna će pjevati i na zabavama uoči samog natjecanja koje će se održati diljem Europe. U idućih mjesec dana nastupit će u dva europska grada, Amsterdamu i Madridu.