U svojoj autobiografiji “Born to Run” Bruce Springsteen kao osnovni rokerski pribor za preživljavanje navodi talent, neprekidan rad na sebi, posvećenost i sirovu strast. No želiš li kao glazbenik doista otići do samoga kraja, govori The Boss, potrebna je neobuzdana vatra u nutrini koja se jednostavno ne da ugasiti. U knjizi, on kreće u potragu za ishodištima te vatre kako bi ispričao svoju priču o tome što to znači biti Springsteen - genijalni glazbenik i karizmatični zabavljač na pozornici, ali iza nje, čovjek pun dvojbi i strahova, često izgubljen na autocesti života, u vječnom bijegu od patnje i boli. Za nas koji umjetnost promatramo izvana, kao konzumenti i obožavatelji, biti pripušten u um nekoga tko je svojim stvaralaštvom promijenio svijet jedinstveni je privilegij i poseban užitak. Zato je i privilegij i užitak dobiti u ruke knjigu enigmatičnog naslova “45” Dubravka Ivaniša, u kojoj frontmen i osnivač benda Pips, Chips & Videoclips prvi put u ukoričenom izdanju otvara vrata svojega uma kako bi pokušao pokazati na koji način razmišlja i, zahvaćajući duboko do nekih sasvim osobnih tema, preko filozofskih, pa do onih koje se tiču umjetničkog procesa, usput ponudio neke moguće odgovore na pitanje koja je tajna šifra za pjesmu, njegovu Pjesmu.