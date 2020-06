Pjeva\u010dica je poznata po pjesmama 'Mercy', Rain on Your Parade', 'Rockferry'...

Duffy je objavila novu pjesmu nakon što je priznala da je bila oteta i silovana: 'Za bolje dane'

Prekrasna Duffy, hvala ti što si ovo podijelila, bio je jedan od komentara pratitelja. Neki su napisali kako se i na ovaj način mora čuti njena priča te da ima očaravajući glas

<p>Pjevačica <strong>Duffy</strong> (35) je objavila dva singla nakon što je pet godina izbivala. U ožujku je objavila 'Something blue', a ovih dana pjesmu 'River in the Sky'. U veljači ove godine priznala je da je prije nekoliko godina bila oteta, silovana i zatočena četiri tjedna, sve je zapisala na svojoj stranici, a to ju je priznanje, kaže, oslobodilo. </p><p>Pjesmu je objavila na svom Instagram profilu uz opis: </p><p>- Za bolje dane koji dolaze - napisala je pjevačica uz video.</p><p>Pjesma je dostupna samo na njenim kanalima na društvenim mrežama, a sadrži emotivan tekst. U njemu Duffy žudi za onim danima kada je nisu opterećivali stravični događaji koje je proživjela te ističe kako je sada opterećuje ta prošlost.</p><p>Pratitelji su imali samo riječi hvale za pjevačicu i pisali su joj kako će sve biti u redu, da sada mora živjeti i uživati u prekrasnom daru koji se zove život. U manje od jednog dana video je pregledan gotovo 80.000 puta.</p><p>- Prekrasna Duffy, hvala ti što si ovo podijelila - bio je jedan od komentara. Neki su napisali kako se i na ovaj način mora čuti njena priča te da ima očaravajući glas.</p><p>Pjevačica je poznata po pjesmama 'Mercy', Rain on Your Parade', 'Rockferry'...</p>