Dugo ih nismo vidjeli: Jadranka Ivaniš Yaya prisjetila se nekih starih uspomena s Ripperom

Jadranka Ivaniš Yaya (48) i suprug Dubravko Ivaniš Ripper (56) jedan su od poznatijih domaćih glazbenih parova, ali ih ne viđamo tako često zajedno u javnosti. Pjevačica je sada podijelila zajedničku fotografiju iz jednog davnijeg izlaska.

POGLEDAJTE VIDEO:

Yaya je najpoznatija kao pjevačica u kultnoj grupi Jinx, ali podjednako je poznata i kao hvaljena akademska slikarica te na društvenim mrežama najčešće dijeli upravo svoje umjetničke kreacije.

Foto: Instagram

No, napravila je iznimku i s pratiteljima podijelila fotografiju iz nekih prošlih vremena, točnije s promocije albuma grupe Pips, Chips i Videoclips u kojoj pjeva njezin suprug, održanoj u nekadašnjem kultnom zagrebačkom klubu BP.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

Yaya i Ripper brak su sklopili 10. rujna 2001. nakon godinu dana veze i zajedno imaju kćer Luciju.

- Zahtjevni smo roditelji, a s druge strane i liberalni. Ne vjerujem u one ‘spike’ da bi djeca trebala slušati roditelje po ‘defaultu’, roditelji trebaju slušati djecu. Osluškivati kako dišu i shvatiti kako su to samo djeca. Uvijek kreneš od sebe i vidiš što je tebi smetalo u djetinjstvu i bilo je nepravedno u odrastanju pa to probaš ispraviti - ispričala nam je pjevačica prije nekoliko godina.

Najčitaniji članci