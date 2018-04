Yaya ima hobi: 'Kad ne pjevam, kopam po vrtu i opuštam se'

Cokija sam upoznala 1993. kad je tražio back vokale za bend. Frendovi su me odvukli u njegov studio. Oduvijek sam htjela pjevati, no sramila sam se užasno i bilo mi je neugodno. Na kraju se sve baš dobro poklopilo, prisjetila se Jadranka Ivaniš Yaya (43) samih početaka benda.

Jinxi postoje 25 godina, a 4. svibnja u zagrebačkom Domu sportova slave 20 godina od singla ‘Smijem se’, koji im je bio prvi službeni izlazak u eter. Na bini će im se pridružiti Davor Gobac i Dubravko Ivaniš.

- Sve je krenulo nekom klupskom pričom. Tad, u devedesetima, obično smo nastupali u sklopu partyja. Nastupi bi počinjali u dva ili tri ujutro - priča Yaya. Prvi koncert imali su u zagrebačkom klubu Saloon.

- Bili smo strašni entuzijasti, ponekad i zaista blesavi. Vjerovali smo da je to što radimo nešto najbolje na svijetu. Tako i treba biti, svatko za sebe treba misliti da može promijeniti svemir - nastavlja Yaya priču. Objašnjava kako je entuzijazam prijeko potreban te da se s vremenom treba pretvoriti u svijest o tome da trebaš biti dobar u tome što radiš.

Foto: MARE MILIN

- Shvatila sam s vremenom da na neki način spašavaš ljude sa svojom muzikom. Gledam to po sebi, koliko mi nekad znači tuđa muzika. Dobra glazba zna mi pomoći da se bolje osjećam, podigne me i da mi krila - kaže i dodaje da je to i neka vrsta odgovornosti.

‘Raspad’ Jinxa 2002.

- Glavni pokretač je ta želja, znatiželja da se proba napraviti nešto novo, da vidiš možeš li to. Uvijek je izazov - kaže. Tamo 2002., godine nakon što su izdali četvrti studijski album ‘Tamo gdje je sve po mom’, bend se ‘raspao’.

- Imali smo taj lagani reset koji je zapravo dobro napraviti. Nekad je teško povući radikalne poteze, ali oni su nužni kad se nešto treba promijeniti. Bila je to zona ludila, sve nam se otvorilo, puno smo svirali po klubovima i birtijama - govori Yaya. U jednom trenutku je, kaže, došlo do zasićenja.

- Bili smo poput drumskih razbojnika. Imali smo neke autiće u koje bi se nas petero naguralo i onda bi molili boga da nam kočnice ne otkažu - prisjeća se. Ističe da tad nije bilo autoceste. Znali su sve alternativne puteve u Hrvatskoj, no koliko god joj takav način života bio zabavan, s vremenom joj je postao opasan.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Pauza je bila fora jer smo svi mogli dovoljno dugo razmišljati o našim životima i shvatiti da možemo raditi i druge stvari. Nije dobro kad nešto radiš jer misliš da se mora. Treba biti u nekom dobrom duhu da se radi posao, tada to valja - priča Yaya. Bend se ponovno okupio 2007. i izdao album ‘Na Zapadu’.

Sebe pronalazi u slikarstvu

O solo karijeri je razmišljala, ali kaže da se za sada ne želi okušati u nečem takvom.

- Možda jednog dana. Bavim se slikarstvom i zanima me likovna umjetnost. U tome nekako pronalazim sebe i radim sama sa sobom na sebi - govori. Ipak, još uvijek ima neispunjenih želja.

- Neki dan mi je palo na pamet kako bi bilo super baviti se hortikulturom. Najbolje je družiti se sa zemljom, to je valjda neka praiskonska konekcija. Ne radiš s ljudima, samo si s biljkama i zemljom - kaže Yaya i otkriva da je kopanje i plijevljenje vrta, u kojem ima cvijeće i šumsko voće, najviše opušta.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- Tu se ispušem, kvalitetno umorim i smirim u glavi. Daje mi satisfakciju - objašnjava. S Dubravkom Ivanišem (51), frontmenom grupe Pips Chips & Videoclips, u braku je 17 godina. Imaju kći Luciju.

- Oboje posao nosimo doma, a zbog gaža više ne slavimo zajedno rođendane - kaže Yaya.