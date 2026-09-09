Dugo je bio 'kralj' romantičnih komedija, a zbog skandala mu je karijera došla na rub propasti

Hugh Grant rođen je 9. rujna 1960. godine u Londonu. Prije nego što je postao jedno od najprepoznatljivijih lica britanske kinematografije, studirao je engleski jezik i književnost na Sveučilištu Oxford. Nakon završetka studija odlučio se okušati u glumi. Radio je u kazalištu i različitim kazališnim družinama, a jedno je vrijeme zarađivao i pisanjem reklamnih tekstova. S vremenom je osnovao vlastitu humorističnu skupinu Jockeys of Norfolk, dok je početkom osamdesetih počeo dobivati manje televizijske i filmske uloge.

Filmski debi ostvario je 1982. godine u filmu "Privileged", no veći dio njegovih ranih nastupa nije privukao širu pozornost. Važna prekretnica dogodila se s filmom "Maurice" redatelja Jamesa Ivoryja, snimljenim prema romanu E. M. Forstera. Grant je u njemu utjelovio Clivea Durhama, a za svoju je izvedbu 1987. osvojio nagradu za najboljeg glumca na Venecijanskom filmskom festivalu. Uslijedili su novi projekti, među kojima i "Bitter Moon" Romana Polanskog iz 1992. godine.

Svjetska slava za glumca je stigla 1994. s romantičnom komedijom "Četiri vjenčanja i sprovod". Grantova kombinacija britanske suzdržanosti, nespretnosti, šarma i prepoznatljivog smisla za humor pokazala se idealnom za lik Charlesa. Film je postigao veliki međunarodni uspjeh, a Grant je za svoju izvedbu osvojio Zlatni globus za najboljeg glumca u mjuziklu ili komediji. Upravo je tim filmom oblikovao glumačku personu koja će ga pratiti tijekom velikog dijela karijere, simpatičnog, pomalo zbunjenog i nesavršenog muškarca koji se teško snalazi u ljubavi.

Wimbledon 2021 - Day Nine - The All England Lawn Tennis and Croquet Club | Foto: Adam Davy/PA Images/PIXSELL

Godine 1995. njegova je karijera nakratko dospjela u sjenu privatnog skandala. Grant je u Los Angelesu uhićen nakon incidenta sa seksualnom radnicom Divine Brown. Vijest se brzo proširila svjetskim medijima, a njegova policijska fotografija postala je jedna od najpoznatijih fotografija slavnih osoba iz tog razdoblja. Grant se potom javno ispričao zbog svojeg ponašanja, uključujući i vrlo zapaženo televizijsko gostovanje kod Jaya Lena. Iako se u tom trenutku činilo da bi skandal mogao ozbiljno ugroziti njegovu karijeru, posljedice su se pokazale znatno manjima nego što se očekivalo.

Iste je godine nastupio u filmovima "Nine Months", "Sense and Sensibility" i "Restoration", a krajem desetljeća vratio se žanru koji mu je donio najveću popularnost. U filmu "Notting Hill" iz 1999. glumio je vlasnika male knjižare koji se zaljubljuje u svjetski poznatu filmsku zvijezdu, koju je utjelovila Julia Roberts. Film je postao jedna od najpoznatijih romantičnih komedija tog razdoblja. Iste godine pojavio se i u kriminalističkoj komediji "Mickey Blue Eyes".

Bridget Jones The Edge of Reason Premiere | Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Početkom novog tisućljeća uslijedio je niz komercijalno uspješnih filmova. U "Dnevniku Bridget Jones" iz 2001. glumio je zavodljivog Daniela Cleavera uz Renée Zellweger i Colina Firtha. Godinu poslije stigao je "About a Boy", snimljen prema romanu Nicka Hornbyja, u kojem je Grant pokazao nešto ozbiljniju stranu svojeg glumačkog talenta. Godine 2003. postao je dio velikog ansambla filma "Zapravo ljubav", danas jednog od njegovih najpoznatijih ostvarenja.

Romantičnim komedijama nastavio se vraćati i poslije. U filmu "Music and Lyrics" iz 2007. nastupio je uz Drew Barrymore, dok je dvije godine poslije sa Sarom Jessicom Parker snimio komediju "Did You Hear About the Morgans?". Međutim, kako je postajao stariji, Grant je postupno počeo napuštati uloge tipičnog romantičnog junaka i prihvaćati ekscentričnije, složenije i često znatno mračnije likove.

Jedan od najboljih primjera te promjene bio je film "Florence Foster Jenkins" iz 2016., u kojem je nastupio uz Meryl Streep. Njegova izvedba St. Claira Bayfielda donijela mu je novu nominaciju za Zlatni globus. Još veće iznenađenje uslijedilo je 2017. u obiteljskom filmu "Paddington 2".

Foto: Toby Melville

Televizijska miniserija "A Very English Scandal" iz 2018. dodatno je potvrdila njegovu transformaciju u ozbiljnog karakternog glumca. Grant je utjelovio britanskog političara Jeremyja Thorpea, bivšeg čelnika Liberalne stranke čija je politička karijera završila velikim skandalom povezanima s njegovim odnosom s Normanom Scottom, kojeg je u seriji glumio Ben Whishaw. Grantova interpretacija Thorpea bila je daleko od simpatičnih romantičnih junaka koji su obilježili njegove devedesete godine.

Sličnim putem nastavio je u filmu Guya Ritchieja "The Gentlemen" iz 2019., gdje je utjelovio privatnog istražitelja Fletchera. Bio je to njegov drugi film s Ritchiejem nakon "The Man from U.N.C.L.E.". Godine 2020. pojavio se uz Nicole Kidman i Donalda Sutherlanda u HBO-ovoj miniseriji "The Undoing". Njegov lik Jonathana Frasera ponovno mu je omogućio da pokaže mračniju i nepredvidljiviju glumačku stranu.

Grantov privatni život desetljećima je također privlačio zanimanje javnosti. Od 1986. do 2000. bio je u dugogodišnjoj vezi s glumicom i manekenkom Elizabeth Hurley, s kojom je osnovao i produkcijsku kuću Simian Films. Par je bio česta tema medija, a unatoč brojnim napisima u tabloidima, ostali su prijatelji do danas. Poslije je nekoliko godina bio u vezi s Jemimom Khan.

S Tinglan Hong dobio je dvoje djece, kćer Tabithu i sina Felixa. Sa švedskom televizijskom producenticom Annom Eberstein dobio je još troje djece, a vjenčali su se u svibnju 2018. godine. Iako je tijekom većeg dijela života u javnosti imao reputaciju uvjerenog neženje, upravo je očinstvo s vremenom postalo važan dio njegova privatnog života.