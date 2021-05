Nogometni reprezentativac Duje Ćaleta-Car (24) i pravnica Adriana Đurđević potvrdili su na društvenim mrežama svoje vjenčanje. Dubrovački dnevnik prenio je ranije vijest da je mladi par izrekao sudbonosno 'da', no tada još nije bilo službene potvrde aktera.

Danas se ponosna mladenka pohvalila prvom fotografijom s vjenčanja i tako potvrdila nagađanja.

- The beggining of always... 25. 5. 2021. - napisala je Adriana ispod fotografije na kojoj poziraju ona i Duje.

Obukla je predivnu bijelu haljinu dubokog proreza s cvjetnim vijencem na glavi, dok je Duje bio u košulji i crno-bijelom odijelu.

Svoje zaruke objavili su pred tri mjeseca, a ubrzo nakon toga par je otkrio kako im je na putu prinova. Izjavili su da već znaju spol bebe, ali da to za sada žele zadržati za sebe.

- Svakako planiramo ozakoniti svoju vezu, ali vidjet ćemo kakve će nam biti mogućnosti s obzirom na pandemiju i situaciju u kojoj se cijeli svijet nalazi. O detaljima ćemo razmišljati kada za to dođe vrijeme - rekla je ranije ove godine Adriana za Story