Dumbledore je tu: Legendarni čarobnjak ponovno je s nama

Nastavak hita 'Čudesne zvijeri i kako ih naći' napokon je dobio i svoj prvi foršpan. Film o kojem se priča već neko vrijeme tako je nam po prvi put pokazao mladog Dumbledorea.

Legendarnog čarobnjaka u nadolazećem filmu iz svijeta Harryja Pottera 'Čudesne zvijeri: Grindelwaldova zlodjela' glumi Jude Law, a kako nam se čini, ulogu će odlično odraditi.

Pogledajte prvi foršpan

Get your #WandsReady. #FantasticBeasts: The Crimes of Grindelwald arrives in theaters November 16. pic.twitter.com/JNdS92eWGo