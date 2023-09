Duo Freekind. ostvario suradnju s V-om iz BTS-a i visoko drugo mjesto na Billboardovoj ljestvici

Glazbeni duo freekind., kojeg čine glazbenice Nina Korošak Serčič i Sara Ester Gredelj svojim je izvanrednim talentom doprinio velikom uspjehu samostalnog albuma Kim Tae-hyunga, poznatog kao V, člana globalne senzacije BTS. Izdanje “Layover” uhvatilo je drugo mjesto na Billboard 200 ljestvici!

U svijetu K-popa BTS su neosporni broj 1, a osim u matičnom bendu pojedini članovi grupe ostvaruju iznimne uspjehe u svojim solo glazbenim putovanjima. Početkom rujna, V, jedan od istaknutih članova BTS-a, predstavio je svoj samostalan album pod nazivom 'Layover'.

Foto: Sami Rahim

'Layover' je privukao ogromnu pažnju odmah po objavljivanju. U šest pjesama, V je prikazao svoj jedinstveni glazbeni stil, koji je razvijao od svojih ranih dana kada je osvajao srca obožavateljica BTS-a. Nina Korošak Serčič i Sara Ester Gredelj istaknule su se kao važni suradnici na albumu, budući da su autorice ili producentice čak pet od šest pjesama. Prošlog tjedna izdanje je dostiglo drugo mjesto na Billboard 200 ljestvici, svrstavajući V-ja među najbolje rangirane albume korejskih solo izvođača u povijesti te ljestvice. U isto vrijeme Billboarda druga ljestvica, ona formirana po digitalnoj prodaji glazbe, sadrži čak pet V-jevih pjesama, čime je on sam okupirao 10% slobodnih mjesta.

Freekind. su doprinijele ovom glazbenom projektu na čak tri polja – glazbeno, tekstualno i producentski I to u pet pjesama.

- Surađivati na ovom projektu bilo je jedno od najboljih iskustava u našim životima. To je bilo prvi put za nas obje da smo otkrile novu strast. Kreativno smo se mogli izraziti na potpuno drugačiji način nego što smo navikle, ovisno o određenoj pjesmi i umjetniku - podijelila je Nina.

Jedna pjesma s albuma se posebno ističe i to 'Love Me Again', koja je već prikupila više od 62 milijuna pregleda na YouTubeu. Ovaj broj nije samo statistika; to je dokaz dubokog i emocionalnog povezivanja koje glazba može stvoriti među ljudima. Sara je dodala:

- Jako smo se dobro zabavljale jer je rad bio malo apstraktan, ali vrlo pozitivan. Ovo iskustvo otvara vrata za više suradnji, i tome se veselimo.

Foto: GIOVANNI MAFRICI

I doista je tako jer su, uz V-a, freekind. ostvarili suradnju s nadolazećom koreanskom all-girl grupom New Jeans.

Nakon izdanja svog debitantskog albuma 'Since Always And Forever' u lipnju, duo je pronašao vremena usred svoje ljetne europske turneje i nastupa na festivalima poput Mostly Jazz Funk & Soul u Birminghamu, Szigeta u Mađarskoj i Exita u Srbiji, kako bi surađivao s muzičkim timovima s drugog kraja svijeta. Freekind. i V stvorili su nezaboravno glazbeno iskustvo svojom suradnjom, koje će svakako ostaviti izuzetan trag. Njihova glazba odražava jedinstvenu fuziju različitih kultura i žanrova, potvrđujući da glazba ne poznaje granice.

Foto: Sami Rahim

Duo freekind. su se pojavile na sceni 2020. godine EP-em 'not good enough', što je bilo dovoljno da ih predstavi na međunarodnim showcase festivalima poput MENT-a u Ljubljani i Waves Vienna u Beču. U svibnju su odsvirale turneju po Velikoj Britaniji, promovirale album u Njemačkoj i nastavile s nastupima na brojnim ljetnim festivalima. Njihov debitantski album 'Since Always And Forever', objavljen pod izdavačkom kućom Butter92 i distribuiran od strane Légère Recordings, sadrži 12 pjesama, uključujući singlove 'Visualize', 'Happiness', 'Good Vibrations', 'Bright Light' i 'Carry You', koji su postali redoviti hitovi na lokalnim radio postajama, ali i na međunarodnim postajama poput FM4 u Austriji, Radio Eins i Flux FM u Berlinu.