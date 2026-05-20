Duo kids from the sky: Ponosni smo na naše pjesme u 'Sramu'

Početkom svibnja predstavili su prvi vinil "Tamni valovi", a 23. svibnja u zagrebačkom će klubu Boogaloo imati najveći samostalni koncert. Riječ je o pop duu kids from the sky (Teo Golub i Robin Petić). Uz pjesme s albuma, izdanje uključuje i pjesme poput "Onaj osjećaj", "Film" i "Prolazna stvar", kao i pjesmu "Emotional", koja nije službeno objavljena, ali je već postala jedna od omiljenih na njihovim koncertima.