Objavljena je satnica koncerata 18. izdanja INmusic festivala

Za nešto više od mjesec dana najveći hrvatski open-air festival ugostit će vrhunska imena svjetske scene. Organizatori su sada objavili detaljan raspored nastupa svih izvođača, koji je dostupan na službenoj stranici festivala, kao i u mobilnoj aplikaciji. Raspored koncerata potražite OVDJE.

Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, IDLES, The Flaming Lips, Manic Street Preachers, Jehnny Beth, Fat Dog, Sprints, KT Tunstall, Yonaka, Dry Cleaning i Joshua Idehen samo su neka od impresivnih imena koja će nastupiti na osamnaestom izdanju INmusica, u godini kada festival slavi 20. rođendan.

Prvoga dana festivala, 22. lipnja, publika će imati priliku uživati u glazbi jednoga od najutjecajnijih glazbenika današnjice, Jacka Whitea. Uz The White Stripes, White je ostvario zapažen uspjeh i s bendovima The Raconteurs i The Dead Weather, a nakon razlaza od Meg White započeo je iznimno uspješnu samostalnu karijeru. Upravo na INmusic festivalu dolazi na premijerni hrvatski nastup. Osim njega toga dana nastupaju Manic Street Preachers, KT Tunstall, Fat Dog, Joshua Idehen i brojni drugi. Uz festivalske ulaznice dostupne su i jednodnevne ulaznice za prvi festivalski dan.

Premijerno pred hrvatsku publiku stiže i kultni virtualni bend Gorillaz. Raskošne vizuale i svima dobro poznatu glazbu publika će imati priliku pogledati i poslušati drugoga dana festivala, 23. lipnja. Gorillaz su postali globalni fenomen, održali su turneje diljem svijeta, a sada napokon stižu i na pozornicu INmusic festivala. Osim njih, drugi dan festivala uveličat će The Flaming Lips, Sprints, Jehnny Beth, Any Young Mechanic i brojni drugi. Jednodnevne ulaznice za drugi dan INmusic festivala rasprodane su, a na festivalskom webshopu i dalje su dostupne festivalske ulaznice.

Headlineri trećeg dana festivala su King of Leon. Prepoznati kao jedan od najvećih alternativnih rock bendova posljednjih dvadeset godina, Kings of Leon na pozornicu INmusica vraćaju svoje bezvremenske hitove koje su redali od debitantskog albuma pa sve do danas. Osim njih, 25. lipnja publika ima priliku poslušati IDLES, Dry Cleaning, Maria Iskariot, Omar Dahl i mnoge druge izvođače. Jednodnevne ulaznice i za treći dan INmusic festivala #18 su rasprodane.

Svake godine INmusic Festival okuplja neka od najznačajnijih imena svjetske glazbene scene te publici donosi aktualan i raznolik glazbeni i kulturni program. Uz bogat koncertni sadržaj, organizatori će uskoro predstaviti i niz novih popratnih događanja te dodatnih sadržaja namijenjenih domaćim i stranim posjetiteljima. Festival i ove godine potvrđuje status jednog od najvažnijih regionalnih glazbenih događanja, nudeći jedinstveno iskustvo koje spaja vrhunsku glazbu, kulturu i festivalsku atmosferu.

INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na zagrebačkom Jarunu. Trodnevne ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 149 EUR (+ troškovi transakcije), dok je ograničen broj jednodnevnih ulaznica u prodaji po cijeni od 99 EUR (+ troškovi transakcije). U ponudi su i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije), važeće isključivo uz trodnevnu festivalsku ulaznicu.