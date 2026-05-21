NAJAVILI NOVI ALBUM

Duo Pocket Palma ima novi ljetni soundtrack “Lungomare”

Piše 24sata,
Bezbrižan, nježan i prožet nostalgijom koja je već godinama zaštitni znak Pocket Palme, "Lungomare" nastavlja zvuk koji je publika zavoljela kroz pjesme poput "Godišnji" i "More".

Synth-pop duo Pocket Palma objavljuje novi singl “Lungomare” koji donosi osjećaj zalaska sunca, ljetnih večeri i trenutaka koje želimo zadržati malo dulje. Singl ujedno otvara novo poglavlje njihova nadolazećeg albuma.

Bezbrižan, nježan i prožet nostalgijom koja je već godinama zaštitni znak Pocket Palme, “Lungomare” nastavlja zvuk koji je publika zavoljela kroz pjesme poput “Godišnji” i “More”. Nova pjesma spaja prepoznatljivu sanjivu atmosferu dua s toplim synth melodijama čime donosi svježinu, ali ostaje vjerna emotivnom senzibilitetu po kojem su postali prepoznatljivi.

Nakon prethodnog singla „Boli me“, koji je donio emotivnu i iskrenu priču o prekidu, Poket Palma s „Lungomare“ otkriva drugačiju, bezbrižnu stranu nadolazećeg albuma. Dok je „Boli me“ istraživao intimnije emotivne prostore, novi singl donosi lakoću i toplinu ljetnih trenutaka.

Ovim singlom Poket Palma najavljuje nadolazeći četvrti studijski album duplog izdanja. Prvi dio albuma, pod nazivom „Dan“, bit će objavljen 22. svibnja 2026. godine. Ovim projektom duo nastavlja razvijati svoj prepoznatljiv synth-pop zvuk po kojem su poznati na regionalnoj sceni. 

Duo Poket Palmu čine Luka Vidović i Anja Papa koji su posljednjih godina izgradili prepoznatljiv glazbeni identitet i snažnu vezu s publikom. Njihov zajednički glazbeni put započeo je 2012. godine s dva dark-pop engleska albuma pod imenom „Side Project“, nakon kojih se okreću stvaranju glazbe inspirirane nostalgijom osamdesetih. Nakon dva uspješna albuma, treći studijski album „III“ donio im je i Porina, čime su dodatno potvrdili svoje mjesto na glazbenoj sceni.
 

