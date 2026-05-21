Edo Maajka u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a objavio singl "Trpaj" uz animirani spot

Jedan od najutjecajnijih regionalnih hip-hop autora, Edo Maajka, nastavlja pomicati granice vlastitog zvuka novim singlom "Trpaj", objavljenim u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a. Pjesma dolazi kao novo poglavlje hvaljenog studijskog albuma "I Like to Dance", ambicioznog projekta koji je tijekom posljednjih mjeseci izazvao snažne reakcije publike i kritike zahvaljujući jedinstvenom spoju hip-hopa, jazza i orkestralne raskoši.

Glazbu za "Trpaj" potpisuju Dražen Kvočić i Edin Osmić, poznatiji kao Edo Maajka, dok je za tekst zaslužan sam Maajka, autor čiji su britki društveni komentari, osobna introspekcija i beskompromisna autentičnost već više od dva desetljeća zaštitni znak regionalne scene. Aranžman pjesme potpisuje Miron Hauser, dirigent i umjetnički ravnatelj Jazz orkestra HRT-a, koji je cijelom projektu dao novu dimenziju kroz raskošne big band aranžmane i moćnu koncertnu energiju. Pjesma "Trpaj" inače je originalno objavljena na albumu "Stig'o ćumur" koji je krajem ožujka proslavio 20. rođendan od izlaska.

- Trpaj je jedna od meni najdražih pjesama, napisana za album "Stig'o ćumur" 2006. i dandanas je jedan od vrhunaca mog svakog koncerta. Kad mi je Dash pustio beat u svom malom crnom Cliju, smorio sam ga da imam tekst i da moram to snimiti što prije. Policija je u vrijeme 90-ih znala biti nemilosrdna, tu spominjem i Samobor i događaj s jednog od punk i HC festivala, te standardna legitimiranja i prekopavanja džepova i naravno trpanja u maricu. Generacija zna i pamti o čemu pričam. Ta sinergija s Dashom je obilježila veliki dio moje karijere i na ovoj pjesmi se ponajbolje osjeti. Aranžman za Jazz orkestar je radio Miron Hauser i odličan je, jako dinamičan, baš onakav kakve volim. Solo Janka Novoselića na bubnju je jedan od najboljih momenata albuma, nadam se da će vam se svidjeti kao nama svaki put kad je sviramo - istaknuo je Edo Maajka.

Album "I Like to Dance", sniman i miksan u studijima HRT-a tijekom protekle godine, nastao je kao rezultat suradnje Ede Maajke i Jazz orkestra HRT-a pod Hauserovim ravnanjem te predstavlja jednu od najupečatljivijih glazbenih suradnji domaće i regionalne scene posljednjih godina. Projekt uspješno briše granice između žanrova, spajajući sirovu energiju rapa s preciznošću i dinamikom jazz orkestra, dok Edine pjesme dobivaju potpuno novo, orkestralno ruho.

Singl "Trpaj" prati i vizualno upečatljiv animirani spot iza kojeg stoji autorica Hana Tintor, zaslužna za dizajn, režiju i animaciju, dok je na animaciji surađivala i Anja Kundić. Vizual prati estetiku same pjesme, dinamičan, sugestivan i ritmički razigran, dodatno naglašavajući atmosferu albuma koji se ne boji eksperimenta ni umjetničkog rizika.

Suradnja Ede Maajke i Jazz orkestra HRT-a razvijala se postupno kroz zajedničke nastupe i koncertne izvedbe, da bi kulminirala albumom koji mnogi već nazivaju jednim od najvažnijih regionalnih crossover izdanja posljednjih godina. U vremenu kada su žanrovske granice sve fluidnije, "I Like to Dance" potvrđuje kako Edo Maajka i dalje ostaje autor koji kontinuirano pronalazi nove načine za reinterpretaciju vlastitog izraza, pritom zadržavajući prepoznatljivu lirsku oštrinu i emocionalnu snagu.