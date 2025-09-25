Zvijezda 'Moderne obitelji' opustila se uz ritmove sa svojom nećakinjom, a mnogi nisu mogli prepoznati koja od ove dvije dame je Sofia. Obje su nosile uske haljine i oduševile plesom
KAKVE LJEPOTICE
Dupli spektakl: Sofia Vergara je zaplesala sa svojom 'dvojnicom'
Čitanje članka: < 1 min
Čini se kako Sofia Vergara (53) ima pravu konkurenciju. Naime, lijepa Kolumbijka je otkrila fanovima kako pleše sa svojom nećakinjom, a svi su primijetili kako njih dvije neodoljivo sliče.
- Sretan rođendan 'mini me', volim te - napisala je, a neki fanovi pitali su se koja od ove dvije dame je Sofia.
Otkrila je kako se njena sestrična zove Claudia te da slavi 33. rođendan.
Obje su bile odjevene u zanosne haljine pa su se pohvale u komentarima samo nizale. Bivša zvijezda 'Moderne obitelji' nosi dugu maksi haljinu s dubokim dekolteom, dok njena nećakinja nosi svjetliju midi haljinu.
Inače, ovo nije prvi put da je Vergara objavila video na kojem pleše s Claudijom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku