Dupli spektakl: Sofia Vergara je zaplesala sa svojom 'dvojnicom'

Čini se kako Sofia Vergara (53) ima pravu konkurenciju. Naime, lijepa Kolumbijka je otkrila fanovima kako pleše sa svojom nećakinjom, a svi su primijetili kako njih dvije neodoljivo sliče.

- Sretan rođendan 'mini me', volim te - napisala je, a neki fanovi pitali su se koja od ove dvije dame je Sofia.

Otkrila je kako se njena sestrična zove Claudia te da slavi 33. rođendan.

Obje su bile odjevene u zanosne haljine pa su se pohvale u komentarima samo nizale. Bivša zvijezda 'Moderne obitelji' nosi dugu maksi haljinu s dubokim dekolteom, dok njena nećakinja nosi svjetliju midi haljinu.

Inače, ovo nije prvi put da je Vergara objavila video na kojem pleše s Claudijom.