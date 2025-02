Duran Duran će ponovno pjevati na Sanremu nakon 40 godina...

Četiri desetljeća nakon njihovog prvog povijesnog nastupa u Italiji na Sanremu 1985., britanski synth-pop sastav Duran Duran će ponovo nastupiti na godišnjem glazbenom festivalu, objavio je njegov voditelj i umjetnički ravnatelj Carlo Conti, javlja u nedjelju talijanska agencija Ansa.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

"Upravo smo zaključili" dogovor i "imamo konačan pristanak jer će se nakon 40 godina Duran Duran vratiti u dvoranu Ariston", a nastup im je zakazan 13. veljače, kazao je Conti, opisavši skupinu kao "bezvremenski bend" i "izuzetno cijenjene međunarodne goste" koji će iznenaditi publiku "posebnim efektima". 75. izdanje festivala Sanremo odvijat će se od 11. do 15. veljače.

Sanremo predstavlja nacionalnu instituciju koja je nadahnula Pjesmu Eurovizije i pomogla započeti uspješne karijere mnogih talijanskih glazbenih zvijezda poput Erosa Ramazzottija, Laure Pausini, Marca Mengonija, Mahmooda i Maneskina. Duran Duran će također ponovo nastupiti u trima talijanskim gradovima u lipnju.

Pop sastav, koji se proslavio početkom 80-ih nizom glazbenih spotova s njegovim mladim članovima, održat će koncerte u 15. i 16. lipnja u Rimu, 18. lipnja u Bariju te dva dana kasnije u Milanu.

Foto: Niall Carson/PRESS ASSOCIATION

Bend, 2022. uvršten u Kuću slavnih rock and rolla, tijekom svoje je karijere prodao više od 100 milijuna ploča.

S 18 singlova koji su se popeli na vrh američkih glazbenih ljestvica, 21 hitom koji je dospio među prvih 20 pjesama na britanskim ljestvicama i nekoliko uspješnica u Italiji, Duran Duran je potvrdio svoje mjesto kao jedan od najutjecajnijih i dugovječnijih bendova u povijesti glazbe.

Također, napisali su pjesmu "A view to a kill", jedinu pjesmu iz filmova o James Bondu koja se našla na vrhu američke ljestvice Billboard Hot 100, a surađivali su i s kreativnim filmašima, uključujući Davida Lyncha, koji je režirao snimanje jednog od njihovih najuspješnijih koncerata.

Foto: SASA MILJEVIC/PIXSELL

Osnovan u Birminghamu 1978., Duran Duran je proizveo bezvremenske hitove poput "Hungry Like the Wolf", "Ordinary World", "Rio", "Girls on Film", "The Wild Boys", "The Reflex", "Ordinary World", i "Come Undone".

Njihovi nastupi u Italiji će sadržavati pjesme s njihovog najnovijeg albuma "Danse Macabre" objavljenog u listopadu 2023.