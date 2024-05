Đurđa odustala na posljednjem pitanju i otišla kući sa 100 eura

Kvizašica Đurđa Pintarić u svojih 65 godina prošla je gotovo sve televizijske kvizove, a sada je sreću okušala i u ''Jokeru''. Nažalost, pitanja joj nisu baš išla na ruku, no kviz je uspjela završiti s osvojenih 100 eura.

Kako se zvao boy bend u kojem je pjevao Justin Timberlake, prije nego je postao 'cool'? A) Backstreet Boys B) N'Sync C) Take That D) Boyzone. Na ovo pitanje Đurđa nije znala odgovor, pa je pozvala u pomoć pratnju, svoju prijateljicu Mariju koja je rekla da je od ponuđenih bendova čula samo za Backstreet Boyse.

Foto: Nova TV

Stoga su zajedno zaključale odgovor A, a točan je odgovor bio B) N'Sync.

S obzirom na to da kao logoped radi s djecom, Đurđa je bila sretna kad je dobila pitanje o crtiću Spužva Bob, na koji je znala točan odgovor. Gdje živi Spužva Bob? A) u rijeci pod slapom B) u ananasu pod morem C) u kuhinji u sudoperu D) u kadi na slavini Točan odgovor je B) u ananasu pod morem.

Foto: Nova TV

Pitanje koje joj je osiguralo 100 eura, glasilo je: Koje životinje koriste Jacobsonov organ kao osjetilo mirisa, a pomaže im u hvatanju plijena? A) ribe B) zmije C) hobotnice D) lisice Đurđa nije bila sasvim sigurna, no odlučila se za odgovor B) zmije koji je bio točan.

Iako je odustala na zadnjem pitanju, da je ipak na njega odlučila odgovoriti, odgovorila bi točno i uspjela kući ponijeti 1.000 eura. Jedna od zanimljivijih zastava vijori se sa slikom crvenog lava koji u ruci drži nasukani brod, okružen visokim valovima.

Foto: Nova TV

Tko je vlasnik ove zastave? A) Solomonski otoci B) Bermudski otoci C) Republika Kiribati D) Maldivi Đurđa bi se odlučila za odgovor B. No budući da je odustala, iz ''Jokera'' je otišla sa 100 eura.