Đurđa otkriva: Iz Željkove kuće otišla sam zbog klaustrofobije. Primio me fras i zbog stepenica

Foto: RTL

Kad sam ušla u njegovu kuću u Baškoj u glavi mi se vrtio taj uski prostor, ja sam klaustrofobična. Kuhinje nije bilo, na stolu bio sam jedan rešo, otkrila je Đurđa

Đurđa je napustila Željkovo imanje u 'Ljubav je na selu. No ova osebujna gospođa otkrila je kako je u Željkovoj kući imala napadaje klaustrofobije te tvrdi da su uvjeti bili neskladni.

- Kad sam ušla u njegovu kuću u Baškoj u glavi mi se vrtio taj uski prostor, ja sam klaustrofobična. Kuhinje nije bilo, na stolu bio sam jedan rešo. Tamo se nije moglo kuhati, samo podgrijavati. Razlog zbog kojeg sam otišla je bila klaustrofobija - ispričala je Đurđa za RTL.

Foto: RTL

Komentirala je i kako su joj stepenice izazvale dodatan stres.

- Što se tiče stepenica, mene je to podsjetilo na mlin, odmah sam dobila fras - priznaje Đurđa.

Osim toga, ona tvrdi da nije jedina nezadovoljna smještajem, već da su ga kritizirale i druge djevojke.

- Cure su rekla da ni njima taj smještaj nije u redu. Pitala sam ih slažu li se sa mnom i one su rekla da, ali da on trenutačno nema ništa drugo. Htjela sam da potvrde da govorim istinu. Sara i Nada su me iznevjerile - otkrila je Đurđa.

Foto: RTL

Bila je nezadovoljna jer ju nisu podržale. Iako je napustila show, kaže kako Željku ne zamjera ništa.

- Ne zamjeram mu ništa, ali mi nismo morali ići na more. Mene muči što on hoće biti nešto što nije - zaključila je.

U svom sudjelovanju u showu, kaže - ne bi mijenjala ništa.

- Puno toga sam naučila - govori.

