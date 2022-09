Dušan Bućan i supruga Sara u Indoneziji su jeli šišmiše: 'Okus me oduševio, poput srnetine'

Zagrebački glumac Dušan Bućan (45) će ove jeseni zamijeniti Bojana Navojca (46) kao kapetana tima u showu 'Volim Hrvatsku'. Zajedno sa suprugom Sarom Hdagha priprema dokumentarac u šest epizoda o njihovom putovanju Indonezijom, za IN Magazin Nove TV.

- Bojan zbog preklapanja termina nije mogao sudjelovati u snimanju ovogodišnje sezone 'Volim Hrvatsku' i onda su pozvali mene. Nisam dugo razmišljao, rado sam prihvatio ponudu – objasnio je Dušan za Večernji list.

Nedavno su se Dušan i Sara vratili s putovanja u Indoneziju, o kojemu su snimili dokumentarac, a kojeg ćemo uskoro gledati u IN Magazinu Nove TV.

- S obzirom na to da će nam uskoro biti prva godišnjica braka, htjeli smo otići negdje gdje je toplo, pa je spontano došla ideja o Indoneziji. Naime, Sara je čula da tamo postoji specifičan odnos prema mrtvacima, pa je nekoliko razloga presudilo da idemo tamo - rekao je Dušan.

Ispričao je da je bio zatečen njihovim vjerovanjima o zagrobnom životu. Naime, oni vjeruju da duša pokojnika može otići u raj tek nakon što se za nju žrtvuje jedan bivol.

- Bili smo u posjetu jednoj ekstremnoj tržnici, gdje u ponudi imate sve: pse, mačke, zmije, guštere, šišmiše. Bilo je zanimljivo to vidjeti. Probali smo šišmiša i okus me oduševio. Mnogi će se pitati zašto netko želi jesti šišmiša, ali on ima okus divljači, poput naše srnetine. Baš sam se oduševio okusom – priznao je Bućan.

Podsjetimo, Dušan i Sara vjenčali su se u listopadu prošle godine u malenom istarskom mjestu Grožnjan.

- Učinili smo to - pohvalili su se tada uz romantičnu fotografiju na društvenim mrežama.

Sara je inače najmlađa sestra naše manekenke Jasmine Hdaghe (37) i poput nje godinama živi i radi u Los Angelesu. Bavi se modelingom, ali karijeru je odlučila graditi u Zagrebu kamo je došla iz rodne Libije s četiri sestre i roditeljima.

