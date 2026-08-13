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Dušan Bućan kao akcijski junak: 'Umri muški' na hrvatski način

Piše 24sata,
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Dušan Bućan kao akcijski junak: 'Umri muški' na hrvatski način
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Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/IPA/Arhiva glumačke družine Histrion
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Glumac, glazbenik, avanturist, suprug i tata - sve je to Dušan Bućan. Itekako je "umro muški" kao Bruce Willis u filmskom klasiku dok smo ga snimali po zagrebačkom HNK. "Renesansni čovjek" u duši, kako za sebe kaže, posljednjih je mjeseci živio nekoliko različitih života: na pozornici dubrovačkog Lovrjenca glumio je u Shakespeareovu "Richardu III.", a za film o Dioklecijanu učio je latinski i jahao bez sedla po vrućini.

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