Dušan Bućan kao akcijski junak: 'Umri muški' na hrvatski način

Glumac, glazbenik, avanturist, suprug i tata - sve je to Dušan Bućan. Itekako je "umro muški" kao Bruce Willis u filmskom klasiku dok smo ga snimali po zagrebačkom HNK. "Renesansni čovjek" u duši, kako za sebe kaže, posljednjih je mjeseci živio nekoliko različitih života: na pozornici dubrovačkog Lovrjenca glumio je u Shakespeareovu "Richardu III.", a za film o Dioklecijanu učio je latinski i jahao bez sedla po vrućini.

Između kazališta, glazbe, utrka, životinja i života u prirodi, Dušan Bućan otkriva nam u velikom intervjuu što ga pokreće, kako ga je očinstvo promijenilo te zašto i dalje traži nove izazove.



Pogledali smo "Spider-Man: Novi dan" u kinima, a ako ne znate što bindžati i strimati ovih dana, tu je četvrta sezona sjajne serije "Resident Alien". Redatelji Filip Grujić i Aleksa Borković otkrili su nam anegdote sa snimanja filma "Yugo ide u Ameriku", a u vremeplovu smo se prisjetili velikog Arsena Dedića. Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming.