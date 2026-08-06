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U PETAK NA KIOSCIMA

Vini Jurčić gledat ćemo u krimi seriji 'Specijalisti Zagreb', a za Cafe pozirala kao Jodie Foster

Piše 24sata,
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Vini Jurčić gledat ćemo u krimi seriji 'Specijalisti Zagreb', a za Cafe pozirala kao Jodie Foster
Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Montaža/Profimedia/Promo
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Kad Vini Jurčić (31) uđe na set, teško je reći je li opasnija s policijskom značkom ili s osmijehom koji osvaja ekipu iza kamera. Glumica, koju ćemo od 7. rujna gledati kao inspektoricu Anu Kirin, zamjenicu glavnog inspektora, u prvoj RTL-ovoj krimi seriji “Specijalisti Zagreb”, jednako strastveno priča o glumi, plesu, pisanju, izradi namještaja i svojoj preslatkoj kujici Jazz, a za naslovnicu Cafea pozirala je kao Jodie Foster iz sad već legendarnog filma "Kad jaganjic utihnu".

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