Vini Jurčić gledat ćemo u krimi seriji 'Specijalisti Zagreb', a za Cafe pozirala kao Jodie Foster

Kad Vini Jurčić (31) uđe na set, teško je reći je li opasnija s policijskom značkom ili s osmijehom koji osvaja ekipu iza kamera. Glumica, koju ćemo od 7. rujna gledati kao inspektoricu Anu Kirin, zamjenicu glavnog inspektora, u prvoj RTL-ovoj krimi seriji “Specijalisti Zagreb”, jednako strastveno priča o glumi, plesu, pisanju, izradi namještaja i svojoj preslatkoj kujici Jazz, a za naslovnicu Cafea pozirala je kao Jodie Foster iz sad već legendarnog filma "Kad jaganjic utihnu".





Pogledali smo "Stuart Fails to Save the Universe", još jedan u nizu od spin-offova "Teorije velikog praska", a u na velikome platnu odgledali smo "Odiseju". Kao i svaki film Christophera Nolana, i ovaj je postao kulturni fenomen.





Šminka koja je osvojila Oscar, opasni pavijan na setu, Mel Brooks i David Cronenberg samo su dio "Muhe", fascinantne priče o nastanku jednog od najboljih horora koji je snimljen prije 40 godina.





U vremeplovu smo se prisjetili velike Ene Begović. Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming.