Dušan napao Tajanu: 'Ti se sa svakim prijateljem tako ljubiš?'

Dok su djevojke bile u Zrinu, na farmi Dušana Golubovca (29), on ih je jednom prilikom izveo van u kafić da se zabave. Djevojkama se to svidjelo, a čini se da Dušanu naposljetku taj izlazak nije 'sjeo'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U kafiću su bili njegovi poznanici i prijatelji, koji su se odmah sprijateljili i s djevojkama.

- Dolaskom u disko bilo je i drugih momaka, Tajana je više obraćala pažnju na njih i zavodila okolo i druge - rekao je Dušan.

Foto: RTL

Gorana Vušurović (29) stala je tada u obranu prijateljice Tajane Mužinić (21).

- Njegov kolega koji je sjedio s nama u kafiću pitao nas je jesmo dobro i ponudio cigaretom, nakon toga izlazi Dušan, dere se cure idemo kući kao da smo mi ne znam ni ja što radile - ispričala je.

Foto: RTL

Međutim, Dušan je uvjeren u to što je vidio.

- Rekla si da imaš dečka, a sinoć si plesala s drugim dečkom. Što sad? Imam dečka pa odem malo okolo. Kako sad tebe dečko pusti da ti mene zavodiš? - govorio joj je tada.

Foto: RTL

Na finalnom okupljanju raspravljali su o spornoj situaciji.

- Dušan je rekao nešto što uopće nje bila istina i potencirao je da je to istina što govori, non-stop. Tu sam ja kao bila kriva, a to je bio moj prijatelj s kojim sam se samo pozdravila. On je drugi dan ispričao drugu priču, i to je bilo to za mene. Mrtav čovjek - rekla je Tajana. Kaže kako je Dušan nakon toga dana postajao sve više agresivan, no Gorana se s time ne slaže.

- Prema meni nije bio agresivan - rekla je Gorana.

Foto: RTL

Ipak, Dušan je ostao pri tome da je on u pravu.

- Izgleda da me oči varao. Vidio sam poljupce. Ne znam je li to prijateljski. Ako se sa svakim prijateljem tako ljubi, onda... - rekao je Dušan, a Tajana uvjerava da se nije ni sa kim ljubila.

Foto: RTL

- Laže da se nije ljubila. Dušan to nije htio priznati. Znam što je sve ispričala i kakve je, ljubila se - rekla je Sandra Škrinjar (32).