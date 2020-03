Hakija ide pred oltar: 'Mjesec dana smo skupa, ona je prava'

Hakija Špago (41) nije dugo čekao. Srce mu je osvojila tajanstvena Zagrepčanka (30), čiji identitet još ne želi otkriti, te uskoro ide pred oltar, javlja RTL.

- Upoznali smo se zahvaljujući društvenim mrežama… Jednog dana poslala mi je zahtjev za prijateljstvo. Vidjela me na televiziji, svidio sam joj se, bio sam joj privlačan, zanimljiv, simpatičan i odlučila mi se javiti. Nakon pola sata ja sam njoj prvi poslao poruku - ispričao je Hakija. S novom odabranicom razgovarao je danonoćno, a nakon samo tri dana dogovorili su i spoj.

- Prije desetak dana odlučio sam otputovati k njoj u Zagreb i proveli smo divan tjedan skupa. To je to! Sigurni smo! Trenutno smo kod mene u Konjicu. Imamo ozbiljnu priču i nemamo što čekati, stigli smo ovdje da zakažemo termin s matičarom - kaže Hakija. Kad joj je vidio fotografije, kaže farmer iz Konjica, znao da je da će to biti djevojka njegovog života.

Foto: Facebook

Marijana Črlenec (29) je za ovo, čini se, znala, budući da je otkrila kako Hakija ima nekoga u finalnoj epizodi, prije nego su se ljubili u vrtu.

Voditeljica Marijana Batinić (39) rekla je Marijani kako je uz Hakiju upoznala njezinu drugu, nježniju stranu. Črlenec je priznala da je imala neke osjećaje prema Hakiji, ali ne može reći da ga voli. Kako kaže, htjela je razgovarati s njim na posljednjoj zabavi sezone, ali joj on nije želio otvoriti vrata.

- Ma ja bih prešla preko njegovog ponašanja i ignoriranja da Bahra i Valter nisu čuli kad je izgovorio da ima curu u Zagrebu, a taj isti dan si ga, Marijana, pitala zašto je takav prema meni - rekla je Marijana.

Foto: RTL

Hakija se pokušavao opravdati.

- Upecala se, brate, to je fora. Marijana ima problem s povjerljivošću i svaku šalu shvati preozbiljno - rekao je Hakija. Potom ju je pozvao da zaplešu valcer, kao što su to radili na romantičnom putovanju. Marijana je, nakon nagovaranja prisutnih, pristala.

- Marijana bi trebala stajati iza svojih riječi, a ne da bude promjenjiva - zaključila je druga Hakijina kandidatkinja Nikolina Sajević (18).

Foto: RTL

Na kraju finalne epizode, Hakija i Marijana otišli su razgovarati nasamo, a ona mu je pripremila kavu.

- Predugo sam sama i odviknula sam se od nekih kompromisa, ali i ti si takav kao i ja. Ako prihvaćaš, ja se želim ispričati i povući to što sam rekla jer sam sve to rekla u afektu. Stvarno mi je žao što smo se nadovezivali jedno na drugo s ispadima - ispričala se Črlenec.

Foto: RTL

Hakija je rekao kako je on naviknuo na njezine eksplozije te se složio s njom da krenu ispočetka i zaborave sve od prije. 'Pao' je i pomirbeni poljubac u vrtu.

