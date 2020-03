Dušanova Sandra iz 'Ljubavi na selu' se drastično promijenila

Na farmi kod Dušana Golubovca (29) u posljednjoj sezoni showa 'Ljubav je na selu' bile su Sandra Škrinjar (32), Tajana Mužinić (21) te Gorana Vušurović (29), koja je ostala do samog kraja. Prva djevojka koja je napustila Zrin bila je Sandra Škrinjar, koja sad izgleda neprepoznatljivo u odnosu na emisiju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U showu Sandra je imala plavu kosu i nosila je vrlo malo šminke, dok je na društvenim mrežama prije nekoliko dana objavila fotografiju na kojoj ima plavo smeđu kosu, našminkala se i stavila crveni ruž. U usporedbi sa snimkama iz 'Ljubavi na selu', Sandra se drastično promijenila.

Foto: Facebook

Pratitelji na Facebooku u komentarima su joj pisali same komplimente.

- Wow, što si lijepa - samo je jedan od komentara.

Foto: RTL

Dušanova odluka o Sandrinom napuštanju farme iznenadila je gledatelje, ali i ostale kandidatkinje. Međutim, Dušan je bio jasan u objašnjavanju zbog čega ju je izbacio.

- Vrlo je jednostavno. Sandra mi je prijateljica, a ja tražim curu - rekao je tada za RTL.

Foto: RTL

Dušan i Sandra prijatelji su od djetinjstva i često se čuju.

- Dušan i ja upoznali smo se u dječjem domu Vrbina u Sisku. Ja sam došla tamo u trećem razredu osnovne škole, kada mi je umrla baka. Došli smo mlađi brat i ja. Dušan i njegovi brat Vojislav i sestra Milana došli su kada je on bio peti, a ja sedmi razred. Išli smo u istu školu i bili zajedno u domu pa smo se družili. Bili su mi jako dragi jer smo imali sličnu obiteljsku situaciju. On je mlađi od mene, ja sam bila dobra s njegovom sestrom, a on i brat su zajedno igrali nogomet na igralištu - ispričala je Sandra svojedobno.

POGLEDAJTE VIDEO: