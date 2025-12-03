Duško Lokin (82) ima novi duet, a nama otkrio: Moram biti u formi jer pjevam i po tri sata

Pošto je Željko velika zvijezda, a ja legenda, pjesma mora biti pun pogodak, vidjet ćete, rekao je uz smijeh Duško Lokin. Predstavio je novu glazbenu suradnju, i to s jednim od najpopularnijih pjevača na prostoru bivše države - Željkom Samardžićem. Zajedno su snimili duet pod nazivom “Maestral”.

- Jako mi je drago da smo Željko i ja uspjeli snimiti pjesmu. Znate, Željko je isto kao i ja - zadarsko dite! On je mene dolazio slušati na koncertima dok je odrastao u Zadru. On je također jednom pobijedio na jednom festivalu 70-ih godina s mojim velikim hitom ‘Dođi’. Sigurno se sjećate tih stihova: ‘Dođi, moje srce te treba...’. Tako da, doista, mi smo veliki prijatelji i ja sam na neki način ostao u njegovu srcu, a može se reći da je i on sad ušao u moje srce - smije se naša pjevačka zvijezda.

A zašto baš “Maestral”, pitali smo Duška.

- Zadar vam je poznat po najljepšemu maestralu na svijetu. Nije vam svaki vjetar isti. Primjerice, kad su ljeti one paklene vrućine, u Zadru zna zapuhati maestral i onda vam se vrijeme pretvori u jednu milinu. I upravo sam o toj milini htio progovoriti kroz ovu novu pjesmu, a da sve to dočaram, nisam mogao odabrati bolju osobu za duet od Željka - kaže Lokin.

Foto: TikTok

Dodaje da je u biti riječ o ljubavnoj pjesmi.

- Tekst je poseban, cijela pjesma je zapravo metafora. Tekst je napisao Mario Raguž, urednik i novinar, a glazbu Blaž Andračić i ja samo mogu reći da su to ljudi koji poznaju poeziju i muziku i jako su stručni - kaže pjevač.

Uvjeren je, tvrdi, da će pjesma doživjeti veliki uspjeh. Podsjetimo, Lokin je nedavno snimio i novi spot. Iako je iza njega više od 50 godina uspješne karijere, zadarski glazbenik ne miruje i na zadovoljstvo vjerne publike još predano radi.

Obožavatelje je oduševila i objava Mladena Grdovića koji je na društvene mreže stavio video Duška Lokina kako kosi travu.

- Moj dragi Duško, 82 godine. Još uvik kosi travu, a ja ne znam žarulju promijeniti - napisao je Grdović.

Foto: Facebook

I nama je u razgovoru za 24sata potvrdio da je zdrav i u odličnoj formi.

- Forma mora biti dobra. Moji koncerti po Hrvatskoj i Sloveniji traju od tri do četiri sata. Mi to u komadu, bez pauze odradimo. A za to treba izdržati, to nitko osim nas ne radi. Istina da ljudi u mojem bendu imaju između 40 i 50 godina pa im je možda malo lakše nego meni - smije se Lokin te dodaje da se u slobodno vrijeme, osim košnjom, bavi unucima, praunucima, vrtom i pomaganjem prijateljima.

Zagreb: Pjevač Duško Lokin | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL