Duško Lokin otkrio sve o sukobu sa Severinom: Cijeli život me to muči, baš je neugodno reagirala

U lipnju je napunio 82 godine, ali vitalni zadarski pjevač Duško Lokin ni ne pomišlja na mirovanje. I dalje nastupa, putuje i, kako sam kaže, drži se recepta koji mu pomaže da i u devetom desetljeću života ostane u formi.

Zagreb: Promocija ekskluzivne glazbene edicije 25 greatest hits te proslava rođendana Croatia Recordsa | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Ljudi su kao motor, nemojte se puno trošiti. Što više lezite, spavajte, kvalitetno jedite, ne previše i pijte, nemojte bez pića, bar tri četiri pića dnevno - kroz smijeh kaže Lokin.

No, osim o zdravlju i dugovječnosti, pjevač je za IN magazin progovorio i o jednoj dugogodišnjoj nesuglasici s kolegicom Severinom. Naime, sve je počelo prije više od 20 godina, tijekom jedne velike turneje po Australiji na kojoj su nastupali Severina, Mladen Grdović, Kićo Slabinac i Duško Lokin, i to zbog prtljage.

- Overweight iz Australije je po kilu 50 dolara i njoj je došlo oko tri tisuće i nešto i ona kaže platit će moj menadžer. Da ja plaćam njezine cipele? I naravno da nisam htio. Međutim, ona je tu vrlo neugodno reagirala - prisjetio se Lokin.

Spor su na kraju ipak nekako izgladili, cijena je snižena i Severina je sama platila, ali odnosi su ostali zategnuti.

- Spustili su na 500 dolara i ona je to platila da bi nakon toga godinu, dvije govorila ja sam vam platila prtljagu, ja sam vam platila prijevoz - rekao je pa dodao: 'Sad sam se malo otvorio jer me to peče cijeli život jer to nije korektno'.

No, vrijeme liječi sve rane, pa tako i njihove. Pomirenje je došlo u emotivnim okolnostima, na posljednjem ispraćaju Đorđa Novkovića.

Zagreb: Duško Lokin, Krunoslav Ki?o Slabinac, Kruška osnovali bend The Legends | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Na sprovodu Đorđa Novkovića je došla, izrazila mi sućut i rekla Đorđe te jako volio, ja to znam - zaključio je.