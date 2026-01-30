Duško Lokin za 24sata o nećaku Luki Lovri Klarici: Predobar je to dečko. Pobijedit ćemo Nijemce!

Moj nećak je dokazao sve kvalitete. Bio je jedan od najboljih, takav je on dečko, rekao nam je u petak legendarni pjevač Duško Lokin (82) i već u toj rečenici bilo je jasno koliko je ponosan na Luku Lovru Klaricu (24), koji je ovih dana briljirao s hrvatskom rukometnom reprezentacijom na Europskom prvenstvu. U petak navečer reprezentaciju je čeka polufinale s Njemačkom, a Lokin je s mnogo optimizma najavio slavlje.

- Naravno da se veselim utakmici, slavit ćemo pobjedu kod mene doma u Zadru - dodao je Lokin.

No koliko god vjerovao u rezultat, bitnije mu je kakva je Luka Lovre osoba. Posebno rado prepričava ono što se čuje iz obitelji.

- Moja sestra, njegova nona, stalno govori da je on najbolji unuk na svijetu - kaže Lokin.

Foto: Instagram

Njegova sestra ima 91 godinu, umirovljena je profesorica engleskog i talijanskog te je još, kako kaže Lokin, puna energije. Luka Lovre i ona žive u istoj kući, a jutra im često počinju jednako.

- Čudo od žene - dodao je Lokin uz smijeh pa nastavio: 'Kad Luka Lovre dođe u Zadar, ujutro oko pola osam ili osam prvo ide kod none i pita je: 'Nona, što ti trebam kupiti?'. Onda otiđe pješice do dućana, kupi sve što joj treba, odnese joj i tek onda ide s prijateljima ide u grad. Mislim da to sve govori'.

Foto: Instagram

Takav odnos prema obitelji preslikava se i na njegov odnos prema sportu. Noćnih izlazaka i lutanja kod Luke Lovre nema: 'Kod njega su sport, stan, djevojka, odmor i treninzi. To je njegov način života. On je pravi profesionalac'.

U dobroj formi nije samo nećak.

- Nekima se to možda neće svidjeti, ali prezdrav sam i predobro. Snimam nove pjesme i spotove, super je situacija. A koja je tajna moje vitalnosti? Mislim da su to geni, moje bake nisu bile ispod 97 godina - rekao je Duško Lokin, koji će u lipnju napuniti 83 godine.

Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

A upravo je publika razlog zbog kojega se pjevač mijenja čim stane pred mikrofon.

- Koji put sam umoran, koji put nisam raspoložen, kao i svi ljudi. A moraš pjevati, moraš zabavljati ljude. I onda mi moji dečki kažu kako sam jedva došao na binu, ali čim dobijem mikrofon, da sam druga osoba, pukne me adrenalin - rekao je pjevač nedavno u emisiji 'Special Happy Show' na Happy FM-u.