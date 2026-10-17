Duško Lokin za 24sata otkrio nepoznatu zgodu s Mladenom Grdovićem: Skoro smo povratili

Evo, ljubavi, sve sam ti rekao, poručio nam je kroz smijeh Duško Lokin (83) nakon što nam je predstavio novu pjesmu 'Prijatelju, živjeli', koju je snimio s Lukom Basijem (33).

- Ali čekajte, nisam još gotova! - uzvratili smo mu.

- Ma nemoj, ajde! - nasmijao se pjevač.

Imao nam je još itekako što ispričati. O prijateljstvima koja traju desetljećima, zorama s Mladenom Grdovićem i nezgodi s turneje po Australiji zbog koje su, kaže, 'svi skoro povratili'. Otkrio je i kako u 84. godini održava kondiciju te zašto je zamalo postao glumac.

A upravo su prijateljstva glavna tema njegove nove pjesme, koju smatra nastavkom hita 'Konobaru, rundu za svirače'. Obje potpisuje njegov dugogodišnji glazbenik, harmonikaš i klavijaturist Drago Trupeljak, koji je gotovo 40 godina svirao na svadbama i zabavama, a svoja iskustva pretočio je u stihove. U toj se priči prepoznao i slovenski pjevač Luka Basi pa je nastao duet.

- Kad glazba prođe, prijatelji bi trebali ostati. Drago je kroz te pjesme ispričao dio svog života, ali i mog i života naših prijatelja - rekao nam je Lokin.

Foto: Privatni album

Uvjeren je da će pjesma postati evergreen. Otkrio je i da je čak sedam ili osam slavonskih tamburaških sastava željelo snimiti 'Konobaru, rundu za svirače'. Prednost je dao Gazdama, svojim susjedima i prijateljima, a nada se da će oni jednog dana snimiti i 'Prijatelju, živjeli'.

Lokin se pohvalio i kako ga 24sata prati već godinama, a kad smo mu rekli da takvog velikog pjevača nije teško pratiti, odmah nas je uhvatio za riječ.

- A ja sam visok 1,90 metara! - našalio se.

Kad smo ga pitali koja su prijateljstva obilježila njegov život, odmah je spomenuo Mladena Grdovića (68).

- S Mladenom sam doživljavao jutra i zore, baš kao što pjevamo u pjesmi. A u ranijoj mladosti tu je bio Đani Maršan, moj prijatelj iz djetinjstva - prisjetio se.

Zamolili smo ga za neku zgodu s Grdovićem. Najprije nas je zamolio da ga nazovemo poslije kako bi se malo "resetirao", a onda se dosjetio priče koju, tvrdi, nikad nikome nije ispričao.

- Imam ja jednu odmah, ali ne znam hoće li mi to objaviti! - rekao je kroz smijeh. Ipak ju je odlučio podijeliti s nama, ali nas je zamolio da ne otkrivamo o kojim je pjevačima riječ.

Varaždin: Pomirili se Mladen Grdovi? i Duško Lokin | Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Na jednoj od turneja po Australiji Lokin i Grdović čekali su svoj nastup. Jedan njihov kolega već je 45 minuta pjevao na pozornici, a pjevačici koja je trebala nastupiti nakon njega hitno je zatrebao zahod. No iza pozornice ga nije bilo.

- Mladen je otvorio bocu Coca-Cole i razrezao je odozgo da se ona može malo olakšati. Stavio ju je na stol jer je tad nismo imali gdje baciti. Onda je taj kolega sišao s pozornice, bio je žedan, umirao je od žeđi. Nagnuo je… Neću pričati, svi smo skoro povratili! - ispričao nam je Lokin.

Osim s Grdovićem, Lokin je i danas blizak s prijateljima iz djetinjstva i mladosti. Među njima su Đani Maršan, Branko, uspješni poduzetnik, i Josip, nekadašnji direktor kontrole leta.

- Stalno smo u kontaktu. Čujemo se skoro svaki dan, često se vidimo, odemo na kavu, jedemo, pijemo, zezamo se. To je naš život - govori nam.

Foto: Privatni album

Za prijatelje uvijek pronađe vremena, a njegov dan počinje već oko šest ujutro. Nakon doručka provjerava WhatsApp, sluša i šalje pjesme, a onda vježba. Poslije odlazi, kaže kroz smijeh, 'reklamirati se' u dva zagrebačka kafića.

- Bavim se taekwondoom, član sam kluba Maksimir. Tri puta tjedno idem na trening, a svakog jutra od sedam do pola osam trčim Maksimirom - rekao nam je.

Posebno je istaknuo i pomoć koju kroz klub pružaju djeci s invaliditetom i drugoj djeci kojoj je potrebna podrška. Kad smo mu čestitali na kondiciji, gotovo se pobunio.

- Pa što je tu neobično? Ja vas ne razumijem! Što mi govorite svaka čast? - uzvratio je kroz smijeh.

Zagreb: Glazbenik Duško Lokin | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Za vitalnost zahvaljuje i genetici. Majka mu je doživjela 97 godina, otac je preminuo s 83, a dugovječnošću se mogu pohvaliti i njegova sestra i brat.

- Ja imam 83, a osjećam se kao da imam 53 ili 63! Sestra danas ima 93 godine, a brat 86. To je genetika! - govori nam Lokin.

Njegova sestra godinama je predavala talijanski i engleski jezik u Zadru, a brat Branimir, doktor ekonomije, ni u mirovini ne miruje. I dalje piše knjige i analize. Sportski talent već pokazuje i njegova praunuka Nikki (12), kći unuke Tene. Lokin kaže da je među najboljim mladim tenisačicama Zagreba, a sport joj je i u obitelji.

Njezin otac Dinko Trebotić nekadašnji je nogometaš koji danas trenira djecu u Akademiji Ćire Blaževića.

- Geni su strašni, pogotovo od mene! - našalio se ponosni pradjed.

Foto: Privatni album

Pohvalio nam se i uspjesima kćeri Natali i unuke Tene, koje zajedno vode zagrebački salon za uljepšavanje.

- Rade od jutra do mraka! - rekao nam je Lokin.

Posebno ga veseli i najmlađi praunuk Kaja, koji ima četiri i pol godine.

- Imamo bebu za kojom smo svi ludi! - kaže Lokin, kojemu je najvažnije da su svi njegovi sretni i zdravi.

Foto: Privatni album

Iako je život posvetio glazbi, svojedobno je želio postati i glumac.

- Lordan Zafranović želio me angažirati u jednom filmu o galebovima na moru. Imali smo dosta novca, ali očito nam je falio Vučić da sve financira do kraja. Cijela je ideja na kraju propala i tako nikad nisam postao glumac - ispričao nam je Lokin.

Kad smo mu rekli da još stigne pred kamere, nasmijao se.

- Pustite vi mene, ja sam pjevač! - zaključio je.