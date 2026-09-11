Obrada pjesme 'Bound To Ride', pojavit će se na nadolazećem albumu posvećenom legendarnom bluegrass dvojcu The Stanley Brothers. Dolly ju je snimila prije četiri godine
Dva tjedna nakon smrti Dolly Parton, objavljena nova pjesma
Nova pjesma Dolly Parton, obrada pjesme 'Bound To Ride', objavljena je dva tjedna nakon njene smrti, a snimila ju je u pratnji sastava First Ladies of Bluegrass. Prema pisanju časopisa Rolling Stone, Parton je vokal za ovu obradu snimila prije četiri godine, tijekom pandemije COVID-19, a pojavit će se na nadolazećem albumu posvećenom legendarnom bluegrass dvojcu The Stanley Brothers, pod nazivom 'Where the Soul Never Dies: Celebrating 80 Years of The Stanley Brothers'.
Većina pjesama na albumu snimana je uživo u studiju. Međutim, nakon porasta broja slučajeva zaraze COVID-om , Dolly je svoje vokale snimila unaprijed.
- Nismo znali što ćemo dobiti, no ona je stvarno premašila sva naša očekivanja. Bili smo šokirani. Nismo mogli dobiti ništa bolje - komentirao je snimku producent Garry West koji je radio na albumu.
Na zvjezdanom tribute albumu posvećenom Stanley Brothersima sudjeluju i Willie Nelson sa Sierrom Ferrell, Billy Strings s Drewom Emmittom, Jamey Johnson sa Shawnom Campom, Dierks Bentley s Dellom Mae i Nitty Gritty Dirt Band, među brojnim drugim glazbenicima.
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