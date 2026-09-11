Dva tjedna nakon smrti Dolly Parton, objavljena nova pjesma

Nova pjesma Dolly Parton, obrada pjesme 'Bound To Ride', objavljena je dva tjedna nakon njene smrti, a snimila ju je u pratnji sastava First Ladies of Bluegrass. Prema pisanju časopisa Rolling Stone, Parton je vokal za ovu obradu snimila prije četiri godine, tijekom pandemije COVID-19, a pojavit će se na nadolazećem albumu posvećenom legendarnom bluegrass dvojcu The Stanley Brothers, pod nazivom 'Where the Soul Never Dies: Celebrating 80 Years of The Stanley Brothers'.

Većina pjesama na albumu snimana je uživo u studiju. Međutim, nakon porasta broja slučajeva zaraze COVID-om , Dolly je svoje vokale snimila unaprijed.

- Nismo znali što ćemo dobiti, no ona je stvarno premašila sva naša očekivanja. Bili smo šokirani. Nismo mogli dobiti ništa bolje - komentirao je snimku producent Garry West koji je radio na albumu.

Foto: Mario Anzuoni

Na zvjezdanom tribute albumu posvećenom Stanley Brothersima sudjeluju i Willie Nelson sa Sierrom Ferrell, Billy Strings s Drewom Emmittom, Jamey Johnson sa Shawnom Campom, Dierks Bentley s Dellom Mae i Nitty Gritty Dirt Band, među brojnim drugim glazbenicima.