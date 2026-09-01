Objavljeno pismo Dolly Parton koje je uputila djeci koja su bila dio njezinog programa čitanja

Dolly Parton, koja je preminula 25. kolovoza u 80. godini, ostavila je poruku djeci koja su kroz njezin program za poticanje dječje pismenosti primala knjige. Pismo je priloženo uz posljednju knjigu iz programa Imagination Library koju djeca dobivaju kada navrše pet godina, prema riječima Hannah Sampson, novinarke The Washington Posta, koja je objavila pismo.

Foto: Mario Anzuoni

- Dragi maturantu Imagination Libraryja - započinje pismo.

Parton se zatim odvrnula na to koliko su djeca brzo odrasla, prisjećajući se vremena kada su im obitelji prvi put čitale dok su još bili bebe. Potiče ih da nastave čitati i nakon što prime svoju posljednju knjigu iz programa te ih upućuje u njihove lokalne javne knjižnice, gdje mogu pronaći još mnogo knjiga.

- Svaka je knjiga blago, a svaki put kada otvorite neku knjigu, upoznat ćete nove prijatelje i krenuti na čudesna putovanja u čarobna mjesta - napisala je Parton u pismu.

Također ih ohrabruje dok kreću u školu, podsjećajući ih da su sposobni ostvariti svoje ambicije.

- Ne postoji granica onome što možete učiniti ni tome koliko daleko možete stići - napisala je Parton.

Pismo završava s tri savjeta za koja kaže da ih je naučila od svoje obitelji.

- Sanjajte velike snove, naučite sve što možete naučiti i brinite o svima koji brinu o vama - napisala je.

- Izvanredni ste i zapamtite... Uvijek ću vas voljeti, Dolly - oprostila se riječima.

Iako se pismo ponovno pojavilo nakon Partonine smrti, nije riječ o novoj poruci napisanoj povodom njezine smrti. Video objavljen 2022. godine također prikazuje Parton kako izgovara istu poruku. Pismo je dio nasljeđa programa Imagination Library, koji je Parton osnovala 1995. godine putem svoje zaklade Dollywood Foundation. Program upisanoj djeci od rođenja do pete godine života šalje besplatne knjige prilagođene njihovoj dobi, bez obzira na prihode njihovih obitelji, navodi organizacija.

Parton je ranije rekla za PEOPLE da je program nadahnut njezinim ocem, Robertom Leejem, koji nije znao čitati ni pisati jer je kao dijete morao napustiti školu kako bi radio.

- Zbog toga sam se uvijek loše osjećala kada je moj tata bio u pitanju, pa sam program pokrenula upravo na temelju toga, isprva samo za naš okrug. Od tada je sve to nevjerojatno naraslo, ali proizašlo je iz mog srca i želje da pomognem djeci u njihovim najranijim godinama, u godinama kada su najpodložnija utjecajima, da nauče čitati i pisati - rekla je Parton.

Foto: Mario Anzuoni

Prema dostupnim podacima, organizacija Imagination Library je do 2025. godine svakog mjeseca dijelila više od 3,4 milijuna knjiga djeci u SAD-u i drugim zemljama, a od pokretanja programa podijeljeno je više od 300 milijuna knjiga, prenosi PEOPLE.

Parton je također govorila o osobnoj važnosti programa kada je 2022. godine primila Carnegiejevu medalju za filantropiju.

- Ponosna sam na Imagination Library možda više nego na bilo što drugo što sam ikada učinila u životu - rekla je tada.

Nakon njezine smrti, Partonina obitelj pozvala je obožavatelje da odaju počast njezinoj ostavštini podržavajući Imagination Library.

U izjavi objavljenoj na Partoninom službenom Instagram profilu, obitelj je napisala kako obitelj moli da umjesto cvijeća, obožavatelji uplate donacije programu Dolly Parton’s Imagination Library.

Foto: Lucy Nicholson

Taylor Swift i Travis Kelce donirali su u srpnju 2 milijuna dolara programu Imagination Library, čime je on postao jedna od dobrotvornih organizacija koje je par podržao uoči svojeg vjenčanja. Parton je na donaciju odgovorila videosnimkom u kojoj im zahvaljuje na daru i šaljivo pita može li dobiti njihovo prvorođeno dijete.

- Oduševljena sam i presretna tom vašom velikodušnošću. Očito je da ste vas dvoje pomaganje drugima učinili važnim dijelom svojih života. Pa, hej, kada dobijete svoje prvorođeno dijete, mogu li ga dobiti ja? Jer to će biti jedno posebno dijete - rekla je Parton u videu.