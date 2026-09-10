Sestra otkrila zašto je Dolly čak i od obitelji skrivala da ima rak

Shrvana sestra Dolly Parton otkrila je da je legendarna pjevačica svoju dijagnozu raka skrivala čak i od mnogih članova obitelji. Za bolest su znali samo neki članovi najuže obitelji, otkrila je pjevačicina sestra Stella (77). Parton je preminula u 80. godini života 25. kolovoza, nakon mjeseci zdravstvenih problema zbog kojih je morala otkazati niz javnih pojavljivanja, što je među obožavateljima izazvalo strah za njezino zdravlje.

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Naknadno je objavljeno da se kraljica country glazbe privatno borila s rakom, no vrsta raka nije otkrivena. Njena sestra Stella je u emisiji CBS Mornings pojasnila zašto je Dolly odlučila biti vrlo diskretna kada je riječ o zdravstvenim problemima kazavši kako pjevačica nije mogla podnijeti negativnost i nije željela da njezini obožavatelji i obitelj budu zabrinuti.

- Nije željela da ljudi budu tužni i nije željela da budu zabrinuti. Bila bi jako sretna i oduševljena što su joj ljudi pokazali toliko ljubavi jer je znala da bi to nama, njezinoj obitelji, pomoglo da se osjećamo bolje - kazala je Stella, a prenosi Daily Mail. Dva dana nakon smrti svoje sestre Stella je pružila dirljiv uvid u njenu velikodušnost tijekom posljednjih dana života.

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- Ono što je svijet vidio upravo je ono što je ona bila, toliko da mi je nedavno rekla da bi, čak i kada više ne bi bilo nade za nju, dopustila svom medicinskom timu da isproba eksperimentalne lijekove u nadi da će to u budućnosti pomoći drugima - napisala je Stella na Facebooku. Parton je preminula četiri dana nakon što je primljena u Vanderbilt University Medical Center u Nashvilleu.

Njenu smrt potvrdio je njezin nećak Bryan Seaver, koji je bio i njezin šef osiguranja, u videu objavljenom na Instagramu. Kazao je i kako će Dolly sahraniti u visokim potpeticama, u istom mauzoleju u kojem počivaju posmrtni ostaci njezina supruga s kojim je provela više od pola stoljeća.