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SAMO SU ODREĐENI LJUDI ZNALI

Sestra otkrila zašto je Dolly čak i od obitelji skrivala da ima rak

Piše Magdalena Mucić,
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Sestra otkrila zašto je Dolly čak i od obitelji skrivala da ima rak
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Foto: Gus Ruelas
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Ono što je svijet vidio upravo je ono što je ona bila, kazala je Dollyna sestra u intervjuu u kojem je otkrila kako i neki članovi obitelji nisu znali da pjevačica boluje od raka

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Shrvana sestra Dolly Parton otkrila je da je legendarna pjevačica svoju dijagnozu raka skrivala čak i od mnogih članova obitelji. Za bolest su znali samo neki članovi najuže obitelji, otkrila je pjevačicina sestra Stella (77). Parton je preminula u 80. godini života 25. kolovoza, nakon mjeseci zdravstvenih problema zbog kojih je morala otkazati niz javnih pojavljivanja, što je među obožavateljima izazvalo strah za njezino zdravlje.

FILE PHOTO: PARTON AND GILL SING DURING CMA AWARDS.
Foto: Reuters Photographer
PORUKA NADE Na društvenim mrežama Dolly Parton dva tjedna nakon smrti objavljena emotivna poruka
Na društvenim mrežama Dolly Parton dva tjedna nakon smrti objavljena emotivna poruka

Naknadno je objavljeno da se kraljica country glazbe privatno borila s rakom, no vrsta raka nije otkrivena. Njena sestra Stella je u emisiji CBS Mornings pojasnila zašto je Dolly odlučila biti vrlo diskretna kada je riječ o zdravstvenim problemima kazavši kako pjevačica nije mogla podnijeti negativnost i nije željela da njezini obožavatelji i obitelj budu zabrinuti. 

- Nije željela da ljudi budu tužni i nije željela da budu zabrinuti. Bila bi jako sretna i oduševljena što su joj ljudi pokazali toliko ljubavi jer je znala da bi to nama, njezinoj obitelji, pomoglo da se osjećamo bolje - kazala je Stella, a prenosi Daily Mail. Dva dana nakon smrti svoje sestre Stella je pružila dirljiv uvid u njenu velikodušnost tijekom posljednjih dana života.

Foto: Cathal McNaughton
GLAZBENA IKONA Otkriveno zašto je Dolly Parton dijagnozu raka držala u tajnosti
Otkriveno zašto je Dolly Parton dijagnozu raka držala u tajnosti

- Ono što je svijet vidio upravo je ono što je ona bila, toliko da mi je nedavno rekla da bi, čak i kada više ne bi bilo nade za nju, dopustila svom medicinskom timu da isproba eksperimentalne lijekove u nadi da će to u budućnosti pomoći drugima - napisala je Stella na Facebooku. Parton je preminula četiri dana nakon što je primljena u Vanderbilt University Medical Center u Nashvilleu. 

Njenu smrt potvrdio je njezin nećak Bryan Seaver, koji je bio i njezin šef osiguranja, u videu objavljenom na Instagramu. Kazao je i kako će Dolly sahraniti u visokim potpeticama, u istom mauzoleju u kojem počivaju posmrtni ostaci njezina supruga s kojim je provela više od pola stoljeća. 

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