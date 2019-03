'Dva mjeseca Toca me svugdje nosio. Nisam mogla ni hodati'

Nekadašnji natjecatelji u kulinarskom showu 'Tri, dva, jedan kuhaj!', danas su jedni od favorita u 'Superparu', a riječ je o Blaženki i Tomislavu Županu.

Bada i Toca, kako su si sami dali nadimke, u braku su 38 godina, a nedavno su pred kamerama progovorili o najtežem dijelu njihove veze. Naime, Bada je doživjela tešku prometnu nesreću 1995. godine, a zbog ozljeda koje je zadobila i danas mora paziti.

- Ne smijem nositi teške svari. Moram paziti kod sagibanja i ne smijem raditi nagle pokrete - rekla je Bada te objasnila kako je došlo do same nesreće.

Foto: RTL

- Bio je u biti jak sudar, ja sam razbila šajbu glavom, ali se i kičma rastresla u tom torakalnom dijelu. Bila je dosta teška operacija. Dva mjeseca bila sam u kolicima, jedan dio tog perioda provela sam kod kuće, kad me Toca doslovno nosio u kadu na kupanje. To je bio jedan teški period u kojem je pokazao veliko srce - otkrila je Bada kojoj je Toca sve to vrijeme bio neopisivo velika podrška.

- Normalno da mi je to sve skupa bilo teško na način što ona to sve proživljava. Naravno da sam onda i ja to proživljavao s njom - dodao je Toca i rasplakao suprugu.

Foto: RTL

- Je li, nemoj da cmizdriš pred kamerama. Vidiš što je ljubav, kad ti žena plače, ali od sreće - rekao je u šali Toca. Par je odbio sudjelovati u zajedničkom zadatku u kojem su trebali napraviti zajedničku smjesu za palačinke, u kuhinji koja je okrenuta naopačke, dok su oni pričvršćeni sajlom.

Bada i Toca su momentalno završili u eliminacijama, no to im nitko nije zamjerio. Ostali kandidati su ih odlučili poštedjeti ispadanja.