'Dvaput san završija u zatvoru, a samo san jednom bija kriv...'

Oliver Dragojević svoje nestašluke nije krio od obitelji, prijatelja ni publike...



1. Obožavatelj 'Muppet Showa'

Olivera gledanje televizije nikad nije osobito privlačilo pa se ‘zalijepio’ za ekran samo zbog velikih sportskih natjecanja ili utakmica koje su ga zanimale. No iznimka je bio ‘Muppet Show’ čije nastavke, prepričavao je pjevač, nikad nije propuštao.

2. Dva puta u zatvoru

Ni kriv ni dužan. Dva puta sam bio u zatvoru. U stvari, jedanput sam bio kriv: vozio sam automobil 63 kilometra brže nego što je u Švedskoj dopušteno, rekao je svojedobno Oliver.

3. Da mi se najist morskih ježeva

Među omiljena mu jela spadaju špageti s češnjakom i maslinovim uljem, tijesto sa šalšom od poma, manistra s gorgonzolom i morski ježinci, na koje ga je navikla i navukla supruga Vesna. On najviše voli uhvatiti dobru ribu, ali i dobiti na kartama, na balotama i biljaru.

4. Probao kokain i travu

Probao sam marihuanu. To je bilo iz štosa jer sam bio mlad. Probao sam i koku u Meksiku. Njima je to normalno, ispričao je Oliver.

5. Biljar umjesto gužvanja

Na biljar idem zato što nas u stanu ima desetero, u jednoj sobi spavamo tri sina, supruga i ja. Brat, njegova supruga i dijete su u drugoj, a tata i mama u trećoj sobi. Četvrta soba je rezervirana za klavir.

6. Žena mu na porođaj išla busom

U rodilište sam doista otišla autobusom sa sto kila i trbuhom do zuba. Oliver je bio u Londonu, a kad se vratio, posjetio me. Izgledala sam užasno, a on mi je reka da me takvu natečenu i nikakvu nema srca gledat, sjeća se Vesna.

7. Pele obožava 'Skalinadu'

U knjizi ‘Južnjačka utjeha’ Zlatko Gall piše da, nakon što je ‘Skalinada’ obišla cijeli svijet, zavolio ju je i Pele. Bila mu je to najdraža pjesma koja se orila iz svlačionice nogometaša New York Cosmosa.

8. Zbog Hajduka bio komentator

U rujnu 1978. na derbiju Crvene zvezde i Hajduka pjevač je zamijenio komentatora.

- Ajduk nije imao dobru suradnju između navale i obrane pa je izgledalo ka da igra bunker. Žungul bi odlipija po dvojicu-trojicu. Bila me uvatila melankolika kad je Savić uteka Primorcu - objašnjavao je Oliver slušateljima.

9. Čola u vojsku, a ja na vrh

U intervjuu u prosincu 1979. Oliver je ispričao kako mu se sviđaju Čoline pjesme.

- Puno sam profitirao otkako je Čolić u vojsci. Ljudi koji put ne znaju gdje da odu: žele otići na Zdravkov koncert, a kako njega, nema - dođu na moj.

10. Gibonni se na festival javio s dvije pjesme, a 'Cesarica' mu je bila bezveze

Zdenko Runjić pokrenuo je festival Melodije hrvatskog Jadrana. Gibonni je napisao dvije pjesme, “Cesaricu” i Dobri ljudi”. Runjić ga je pitao koju bi pjesmu želio pjevati.

- ‘Dobri ljudi’. Bolja je za mene sto puta od ove druge - odgovorio je Gibonni, a Runjić dodao kako bi se “Cesarica možda mogla svidjeti Oliveru..”