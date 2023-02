Dvojica repera su se poljubili tijekom nastupa na Sanremu: 'Još uvijek razmišljam o tome...'

Na festivalu Sanremo reper Rosa Chemical (25) je pažnju privukao kada je prišao svom kolegi reperu Fedezu (33) i zaplesao mu u krilu, a zatim je otišao i korak dalje.

Nakon što mu je otplesao u krilu, odnosno 'tverkao' , izveo ga je na binu gdje su zajedno pjevali. Na kraju mu se približio i poljubio ga u usta.

Publika je na ovaj neočekivani potez reagirala ovacijama, a sam Fedez je bio zbunjen potezom kolege glazbenika.

Na društvenim mrežama pojavili su se razni homofobni komentari, ali i oni koji su pisali da je festival zbog ovakvih ljudi i postupaka propao.

Drugi su ih komentirali da su kopirali Madonnu (64) i Britney Spears (41), koje su se 2003. na dodjeli MTV nagrada također poljubile u usta.

Reper je kasnije objasnio da nije planirao to učiniti već je bio inspiriran u trenutku.

- Još uvijek razmišljam o tom poljupcu, ako je tako malo dovoljno da ljudi pričaju o tome sami, rekao bih da sam to uradio veoma dobro. Ništa nije bilo planirano u tom poljupcu. Bio je to performans, mi smo umjetnici i to radimo. Želio sam poslati poruku ljubavi, slobode i jednakosti. Ako sam poslije svih tih kontroverzi završio na osmom mjestu, to znači da su me razumjeli i da je poruka stigla - izjavio je reper.

Novinare je zanimalo kako će reagirati Fedezova supruga, influencerica Chiara Ferragni (35).

- Nisam se još suočio s njom, nadam se da nije ljuta - rekao je Rosa Chemical.

